Szépségkirálynős esküvői forgatag az Árkádban - óriásgaléria

A "nagy nap" minden kellékét megtalálhatják a jegyespárok az Árkádban, a bevásárlóközpontban ezen a hétvégén ugyanis minden róluk szól, nekik kedvez. Több mint hatvan kiállító várja a házasulandókat, dekorációs ötletekkel, menyasszonyi ruhakölteményekkel, de akár jegygyűrűt is lehet választani a forgatagban a torta vagy épp a zenekar mellé.A színpadon divatbemutatók keretében csodálhatják meg a legdivatosabb menyasszonyi és újasszonyi ruhákat az érdeklődők, illetve látványos bemutatókkal is készültek a szervezők. A Kazinczy Szalon púder színű menyasszonyi ruhájában csodálhatták meg az érdeklődők Bene Violát, a 10. Szeged Szépe szépségkirálynő-választás győztesét, aki lapunknak elmondta, a szalagavató bálján viselt először menyasszonyi ruhát.– Nagyon jó érzés ebben a ruhában lenni, kiváltképp különleges színe miatt, de még komolyabban nem gondolkoztam esküvőn. Egy ombre ruhát tudnék magamnak elképzelni, ami felül fehér, míg alul púder színű, s fontos lenne, hogy a hátán különleges csipkebetét legyen – fűzte hozzá mosolyogva.Nem volt véletlen, hogy V. Árkád Szegedi Esküvői Kiállításon vonult végig a kifutón a tavalyi Szeged Szépe verseny győztese, itt nyitották meg szombaton délután a regisztrációt az idei szépségkirálynő-választásra. Gera Gábor főszervezőtől megtudtuk, száz jelentkezést fogadnak ezúttal is, és amint feldolgozzák az adatokat, értesítik a hölgyeket a válogató helyszínéről és időpontjáról. Azt is elárulta, hogy Bene Violával legközelebb nem egy divatbemutatón, hanem egy jótékonysági akció keretében találkozhatunk majd.A rendezvényre a belépés ingyenes, vasárnap 11 órától várják az érdeklődőket.