Szerbia számít ránk uniós csatlakozásában

Megalapításának 10. évfordulóját ünnepelte hétvégi kongresszusán Kraljevóban a Szerb Haladó Párt, amelynek első embere, Alekszandar Vucsics egyben az ország elnöke is. Az eseményen részt vett B. Nagy László országgyűlési képviselő, aki Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét is közvetítette, és amelynek elmondása szerint nagyon jó volt a fogadtatása. A politikus hangsúlyozta, hogy a szerb kormányzópárt ugyanazokat a célokat fogalmazta meg, amelyek itthon is fontosak. Ez az iparfejlesztés, a külföldi beruházások támogatása és a munkahelyteremtés.



B. Nagy László a testvérpárt kongresszusán külön is beszélt Szerbia EU-integrációjáért felelős miniszterével. Jadranka Joksimović dicsérte a két ország kapcsolatát, és úgy fogalmazott, hogy az talán még soha nem volt ilyen harmonikus, mint most. Azt is hangsúlyozta, hogy számítanak Magyarország segítségére az uniós csatlakozási folyamatban.