Színek, minták, körmök - műköröm divat az Agórában - Fotók

A műkörmösök Mekkája volt vasárnap a szegedi Agóra. A kedvenc műkörmösök napjára idén 270 szakember regisztrált, akik új technikákat, termékeket ismerhettek meg. Emellett persze vásárolhattak is a különböző géllakokból, díszítő kövekből és kellékekből. Hét országból érkeztek forgalmazó partnereik is, hisz a szegedi Mystic Nails Hungary 25 országba exportál, nemcsak Európába.Gyimesi László ügyvezetőtől megtudtuk, idén mindent visz a géllak, náluk 130 szín közül lehet választani. Ősszel inkább a natúrabb minták és sötétebb színek dominálnak. Megtudtuk a magyar, a bolgár és szerb a hölgyek szeretik a csillámokat, metálfényt, míg Nyugat-Európában és Görögországban inkább a pasztell színek futnak.Bella Nikoletta műkörömépítő bajnok profi kategóriában, a színpadon egy az évszakhoz illő díszítést mutatott be extrém hosszú körmökön. Nikoletta Budapesten él és dolgozik, vendégei nagyrészt irodisták, így általában rövid körmöket épít. Többnyire egyszínű vagy francia körmöket kérnek vendégei.Mint mondta mindenki siet, esetleg egy-egy gyors díszítés, egy-egy inda minta beleférhet, ezekhez speciális anyagok és tudás szükségeltetik. Mindezt megszerezhették a környék szakemberei, akiktől azt is megtudtuk: a piros örök divat, emellett most a kávébarna színek dominálnak, ám befutó idén az olívazöld is. A nyár kedvenc színét sem kell nélkülözniük a divatra adó hölgyeknek, a magenta őszi árnyalatát is körmükre varázsolhatja kedvenc műkörmösük.A Mystic Day-en díjazták az ország legjobb műkörmöseit, három kategóriában. A kezdő szalonköröm, vagyis a hordható kategóriában Szentpéteri Magdolna munkája volt a legszebb. A legjobb sík díszítésű extrém körmöt Bakos Beatrix, míg a legmenőbb 3D-s „karmot" Kemencei Mónika készítette.