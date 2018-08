Szoborpark a szegedi belvárosban: ötven alkotás került ki a Dugonics térre - fotók

Ötven szobrot állítottak ki a Dugonics téren: Fritz Mihály és Kalmár Márton 25-25 alkotását. A SzegedART szoborpark megnyitóját délután tartottá , ahol Tandi Lajos művészeti kurátor elmondta, amikor az idei tematikát kitaláltá , arra gondoltak: találkozzanak a hetvenesek, hiszen a ét alkotó és ő is idén töltötte be 70. életévét. – Megmutatjuk hogy 70-en felül is van élet – fogalmazott.

Németh István, a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a tárlat azért hasznos, mert a turistá számára a város építészeti értékein túl a művészetéből is ízelítőt ad. A ét művész egyébként saját maga választotta ki, mely alkotások kerüljenek ki a belváros szívébe. Fontos szempont volt, hogy időjárás-álló legyenek, tehát az eső és a tűző nap se tehessen árt bennü . Műveiket ig lehet megtekinteni, addig 24 órás biztonsági szolgálat és kamerarendszer őrzi a szobrokat. Igaz, az immár harmadik alkalommal létrehozott öztéri kiállítással csak jó tapasztalatok vannak: soha egyetlen alkotásban sem tettek még árt.