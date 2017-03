Szociális bérlakást kapott alapítványi támogatottunk

Jövő héten már költözködik Vincze Gabriella : a leukémiás kisfiát egyedül nevelő édesanya gyorsított ügyintézéssel kapott szociális bérlakást az IKV-tól. A család lapunk tavaly decemberi jótékonysági akciójának egyik támogatottja volt. Akkor megírtuk: az egyéves Norbi akut mieloid leukémiában szenved – ez a vérrák egyik legsúlyosabb formája. A fehérvérsejtek rendellenesen fejlődnek, nem férnek el a csontvelőben, kiáramlanak, és megnövelik a szerveket.A kisfiú öt hónapon keresztül élt az onkológiai osztályon, onnan pedig édesanyjával a nagymamához költöztek. Gabriella kapcsolata ugyanis időközben tönkrement az édesapával. Az a lakás azonban nem felelt meg a kisfiúnak, állapota miatt ugyanis steril körülményeket és külön szobát kell biztosítani neki. Mivel az édesanya nem tudott volna kifizetni egy piaci alapú albérletet, ezért pályázott szociális bérlakásra az IKV-nál.A tegnapi lakásátadón Ambrus Regina kezelési igazgató elmondta, meggyorsították az ügyintézés menetét, hogy Gabriella és kisfia mihamarabb beköltözhessen új otthonába, melyet az édesanya választott ki. Ráadásul az igényeiknek megfelelően újították fel: laminált padlót tettek le, és lemosható festékkel festették le a falakat. A kétszobás, 44 négyzetméteres lakás kulcsát Norbi vette át.– A belső szoba lesz Norbié, a nappaliban alszom én – mesélt terveiről Vincze Gabriella, aki szerint arra a 15 évre, amíg itt lakhatnak, kettőjüknek elég lesz ez a lakás. – Az adományként kapott pénzekből rendezzük majd be, a költözésben is lesz segítségünk – mesélt terveiről, melyekhez mi is hozzájárultunk a karácsony előtt átadott 170 ezer után most újabb 10 ezer forinttal. Ezt az összeget már az alapítványi akciónk lezárása után utalták olvasóink a családnak, a címzett támogatást azonban természetesen utólag is odaadtuk.A lakásért a család 11 ezer forint plusz rezsidíjat fizet majd havonta, a lakhatásra így nem lesz gondjuk. Norbi egyébként továbbra is kapja a fenntartó kezeléseket, mivel azonban ez már nem viseli meg annyira a szervezetét, új otthonát is jókedvűen járta be.