Szokolszky Ágnes szerint meg kell ismernie a társadalomnak a genderproblematikát

A szakmabeliek és a laikus érdeklődők is tanulhattak az előadásokból. Fotó: Karnok Csaba

Gasztropszichológia, pszichodráma, bokszterápia – többek között ilyen témában hallgathattak előadásokat az elmúlt hét végén az érdeklődők a Forum Humanum – Szegedi Pszichológiai Napok keretében a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Hattyas sori épületében. A tizenhetedik alkalommal megrendezett programsorozat idei témája a pszichológia prizmája volt. Gubics Flórián Csaba főszervezőtől megtudtuk, a Szegedi Pszichológus Hallgatók Egyesülete által életre hívott rendezvény célja, hogy bemutassák a tudományág sokszínűségét a szakmabelieknek és az érdeklődőknek.– Egyértelműen igény mutatkozott tizenhét évvel ezelőtt az eseményre, hiszen így még szélesebb a lehetőségek skálája a fiatalok számára a szakmai fejlődéshez, az információmerítéshez, sőt, egy kommunikációs csatornaként szolgál a programsorozat a laikusok számára – mondta Gubics Flórián Csaba. – Ismét nagy érdeklődésnek örvendtünk. Úgy vélem, a pszichológia mindig érdekes lesz sokak számára, azonban fontos, hogy milyen hátteret kínálunk a tudástár bővítéséhez, hogy értékes témákat hozunk, ezáltal pedig még népszerűbbé válhatunk. A Pécsi Tudományegyetemről, az Eötvös Loránd Tudományegyetemről és a Szegedi Tudományegyetemről is érkeztek előadók, akik igen sokféle érdekes témát vonultattak fel két nap alatt.Az egyik ilyen volt szombat délelőtt a „genderkérdés", amelynek kapcsán Szokolszky Ágnes, az SZTE Pszichológiai Intézetének habilitált egyetemi docense osztott meg nézeteket és saját értékelést a jelenlévőkkel. – A „gender" jelentése „társadalmi nem", a „genderidentitás" pedig arra utal, hogy ezt ki hogyan éli meg – mondta az előadó. – A transznemű mozgalom néhány éve nyert teret, kinyitva Pandora szelencéjét, amely szerint a nemi identitás sokféle lehet. Úgy vélem, a társadalomnak nálunk is meg kell ismernie ezt a problematikát, beleértve a szélsőséges nézeteket is, hogy reális képet alkothassunk. Tudományosan megkérdőjelezhető, hogy a transzneműség független a biológiától, és hogy a nemi identitás szabadon választható, valamint „fluid". Előadásom egyik fő motívuma az volt, hogy a gendermozgalmakban meg lehet találni a progresszív elemeket, de a veszélyeket is meg kell látnunk, amelyeket a szélsőséges és radikális értelmezések magukkal hoztak. A szabad véleménynyilvánítás jegyében minden nézetnek és minden nézet kritikájának is megvan a jogosultsága, ezeket értékalapon is lehet ütköztetni. Jó tudnunk, hogy mi történik például Svédországban, és ezeket a kérdéseket saját kultúránk nézőpontjából is értékelnünk kell – véli a pszichológus.