Szolgálatban, ügyeletben, nyitva az ünnepek alatt is - Egyenruhában karácsonykor sem állhat le az élet

Juhász-Nagy Gábor szenteste otthon volt, de a karácsony első napját már szolgálatban töltötte. Fotó: Karnok Csaba

– Tizenkilenc éve vagyok rendőr, volt már egy pár karácsonyom és szilveszterem, amit szolgálatban töltöttem.A parancsnokok igyekeznek úgy szervezni a szolgálatot, hogy a háromnapos ünnepből mindenkinek jusson idő a családra és a pihenésre is a munka mellett – mondta Juhász-Nagy Gábor , százados, a Szegedi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezető-helyettese. A hétfő reggel meglepően nyugodt és csendes volt az épületben.

Szabó László ügyeletes orvos azt mondja, karácsonykor a lelki gondozás is része a munkájuknak. Fotó: Karnok Csaba

Karácsony első napján nem pihent Zélity László városi rendőrkapitány sem, ő is benézett a kapitányságra, és kellemes ünnepeket kívánt a kollégáknak, beosztottaknak.– Én mindig szolgálatban vagyok – tette hozzá. Az osztályvezető-helyettes elmondta, szenteste ő is otthon volt a családjával, a hétfő estét pedig már megint velük töltheti.– Ünnepnap van, ami egy vasárnaphoz hasonlít. Egyelőre csendesebb a város, mint máskor. Az üzletek, szórakozóhelyek is zárva vannak, az emberek otthon pihennek. Szinte megáll az élet. Ezeket a napokat nem lehet összehasonlítani a szilveszterrel és az újévvel – magyarázta a százados.

A legrosszabb, ha szenteste van ügyeletben

Karácsonykor családiasabb a hangulat a tűzoltóknál, de állandó készenlétben vannak. Fotó: Kuklis István

– Nálunk ez is olyan nap, mint a többi, talán kicsit családiasabb a hangulat, főzőcskézünk egy kicsit. Már ha hagyják, és nincs riasztás – kezdte Veszelka László , tűzoltó főhadnagy.A Szegedi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Napos úti épületében a szolgálatparancsnok azt mondta, mivel otthon mindenki teleeszi magát, csapatával ilyenkor már csak egy kis csontlevest és mákos tésztát esznek, ez épp elfogyott, mire odaértünk. Posta Róbert hozzátette, szerencsére a karácsony háromnapos, ők pedig 24/48 órás beosztásban vannak, azaz egy nap szolgálatot két nap pihenő követ. A legrosszabb persze, ha szenteste van ügyeletben az ember, ezért azok a tűzoltók már 23-án megünneplik a karácsonyt a családjukkal.

Ha köhög egyet, kihívja a mentőket

Riasztás a mentőállomáson. Jászkuti Ákos mentőorvos kocsiba száll. Fotó: Karnok Csaba

– Fél hétkor keltem, a gyermekeim míg vígan aludtak, a feleségem kávéval ébresztett – mesélt hétfő reggeléről Szabó László ügyeletes orvos, egykori önkormányzati képviselő a szegedi mentőállomás Szilágyi utcai udvarán, ahol szinte folyamatosan jöttek-mentek a mentőautók.Batka Tibor mentőtiszt, aki korábban a makói állomást vezette, és dolgozott Bács-Kiskun megyében is, azt mondta, a szenteste nyugodt volt, jó hír, hogy szép az idő, mert az kevesebb balesetet jelent. – Nem lehet megmondani biztosra, hogy mikor van több riasztásunk.Karácsonykor a hívások összetétele változik meg. A felfokozott érzelmi állapot, az elvárások, a feszültség és a megfelelési kényszer miatt, aki hétköznap jól elvan a magas vérnyomásával, az ilyenkor könnyen rosszul lehet a stressz miatt – magyarázta.– Van olyan egyedülálló öreg néni, aki ha köhög egyet, kihívja a mentőket. Aki magányos, az karácsonykor még magányosabb – fogalmazott Szabó László. A mentőtiszt ezt azzal egészítette ki, hogy szerinte hit, kitartás és szeretet szükséges a munkájukhoz, másképp nem lehet bírni. Akinek ez a munka beleégett a szívébe-lelkébe, az karácsonykor is tudja hittel végezni a munkáját – vélekedett Batka Tibor.A mentőknél íratlan szabály hogy akinek kisgyerek van, az szenteste otthon lehessen a családdal.

Vásárhelyen bejött a számításuk

Gellértné Gulyás Renáta vásárhelyi boltjukban karácsonykor is szívesen szolgálja ki a vásárlókat. Fotó: Imre Péter

– Közel 30 éve dolgozom a mentőszolgálatnál, kezdőként más az ember hozzáállása, akkor még nincs család, gyerek, de rengeteg ünnepet töltünk együtt, ez a második otthonunk.Akik pedig megházasodnak, családjuk lesz, ők már abba nőnek föl, hogy mi ünnepekkor is dolgozunk – magyarázta a mentőtiszt, aki szerint ilyenkor annyiban különbözik a szolgálat a többi naptól, hogy még inkább megterhelő gyermekeket érintő tragédiát látni. – Itt megtanuljuk tisztelni és becsülni az életet – tette hozzá.– Ezt vállaltuk, ez a munkánk. Nincsenek ünnepnapok és hétvégék, ilyenkor, karácsonykor is menni kell, és akadnak kuncsaftok is – mondta el érdeklődésünkre Budai Péter, a vásárhelyi Volán Taxi munkatársa.A Teleki utcai egyik csemege is nyitva tartott – több más, Vásárhelyen üzemelő üzlet mintájára –, 25-én és 26-án is, reggel 8-tól 20 óráig. Bevált, a vevők szinte egymásnak adták a kilincset.– Mindent vesznek és keresnek az emberek, nincs speciális termék – árulta el az egyik eladó, Kriszti. És már sorolta is: kenyér, kifli, felvágott, papír zsebkendő, narancs, mandarin, sör és üdítő.– Akadt, aki hétfőn vett még a szármához a káposztát – tette hozzá.

Az elmondottakat kolléganője, Gellértné Gulyás Renáta megerősítette, megemlítve: a bolt áprilisban nyitott, ez az első karácsonyuk, de bejött a számításuk, jönnek és vásárolnak a vásárhelyiek.– Mi szeretünk itt lenni és ilyenkor is dolgozni. Jó a kollektíva, szeretjük a boltot is, családias a hangulat – mondta még el Renáta.Közben sorjáztak a vevők, Lázárné Sillye Andrea közölte: rendszeresen vásárolnak karácsony első vagy második napján, szükséges a folyamatos beszerzés.– A gyerekek megettek mindent, viszek haza egy kis sonkát és sajtot, és valószínűleg gyümölcsöt is – sorolta. Béla sört keresett és talált, elfogyott az otthoni muníció.