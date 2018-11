Tanulmánykötet Szeged kulturális fejlődéséről

Besenyi Sándor szociológus a könyvbemutatón. Fotó: Karnok Csaba

Besenyi Sándor elmondta, az írás alapjául a transzformáció, a recesszió és a költségvetési politika szolgált, amelyek átírták a mindennapokat. – 1989-től elkezdett erősödni a civil szféra, kulturális pezsgés indult meg Szegeden, ebben egyik meghatározó tényező volt az 1997-ben megalkotott kulturális törvény. Nagy hatással volt, hogy 1999-ben létrehozták Szeged Város Kulturális Koncepcióját is. Múzeum, levéltár, művelődési házak, rendezvényközpont, vadaspark – kulturális felemelkedés történt az ezredfordulón. Megalakult a Szegedi Közművelődési Tanács, a fesztiválok városa lett a Tisza-parti település.A fejlődésben nagy jelentőséggel bírt a Duna–Körös–Maros–Tisza program, vagyis a határon átnyúló kapcsolatok rendezése. – Megnyíltak az államhatárok a háború után, ez hatalmas történelmi előrelépés volt. Az Interreg források jelentős fejlesztéseket tettek lehetővé, érték volt a hármashatár-kapcsolat. 2011-ben zászlóshajó programként indult el a Duna-stratégia, de ott a Bartók-projekt is. Haladnunk kell előre, új szakterületeket kell feltárnunk, ügyelve az energetikai forradalomra. Ehhez Szeged jó helyzetben van. Nagy kihívás az új lehetőségek hatékony kihasználása, de ez újabb lépcső lehet a felemelkedésben. Tartozunk ennyivel az utókor számára – magyarázta a szerző.A mintegy négyszáz oldalnyi kötet, a 20 tanulmány 20 év távlatába tekint vissza, hasznos lehet szakdolgozatíráshoz, és a kultúra további fejlődéséhez is segítségül szolgálhat.