Távol tartanák a hajléktalanokat, a tivornyázó fiatalokat és a kutyákat - Kerítéssel óvnák a játszótereket

Zoé a Kálvária téri játszótéren hintázik. A bekerített területen a gyerekek is biztonságban vannak, nem szaladhatnak ki az autók elé. Fotó: Frank Yvette

A Kálvária téri bekerített játszótérről eltűntek a hajléktalanok, és a kutyák sem piszkítanak a homokba. Fotó: Frank Yvette

Még nincs meg a hintatolvaj

Egyelőre a környezetgazdálkodási cég által felajánlott 100 ezer forintos nyomravezetői díj sem hozott eredményt, hogy megtalálják azt, aki július közepén ellopta az egyik béketelepi gyerekhinta kengyelét. Mint megírtuk, valaki segítséggel szétfűrészelte a Régi posta úti – kerítés nélküli – játszótéren álló hinta tartóoszlopait, hogy hozzáférjen, és elvigye a fémkengyelt, amellyel 330 ezer forintos kárt okozott. A megtervezettnek tűnő akció tettesét eddig nem sikerült megtalálni, de Makrai László elmondta, pótolni fogják a hiányzó alkatrészt, hogy a béketelepi gyerekek újra hintázhassanak a játszótéren.

A környezetgazdálkodási cég vezetője szerint kerítéssel, zárható kapuval és házirenddel minden játszóteret megóvhatnának. Most évi 50 millió forintba kerül a karbantartás, a megrongált játékok javítása és cseréje.– Mondjuk ez a kerítés alacsony, de a hajléktalanok általában ezt is tiszteletben tartják. Mivel nem zárható, a kutyák is bejöhetnek, de még sosem találtunk ürüléket a homokozóban. Az én kutyám is odakint végzi el a dolgát. Szemét sincs – mondta tegnap a Kálvária téren egyéves kislányával, Zoéval játszó apuka, Szepesi Gábor. A felújított, kibővített játszóteret tavasszal kerítették körbe.– Évek óta szorgalmazzuk, hogy legyenek bekerítve a játszótereink, máshogy ugyanis nem lehet rendben tartani vagy megóvni a rongálásoktól. Ha nincs a környező parktól egyértelműen elkülönítve, akkor bárki betévedhet, holott akárki, akárhogy és akármikor nem használhatja. A kapura kifüggesztett házirend, nyitvatartás és a használat betartását ellenőrizni lehet, és ha valaki megszegi, a szankcionálásra is van lehetőség. Most az és olyankor megy be egy játszótérre, aki és amikor csak akar, és ott gyakorlatilag azt csinál, ami neki jólesik – mondta el Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. vezetője, akit arról kérdeztünk, igaz-e, hogy kerítést húznának minden szegedi játszótér köré.A városban található 120 játszótér eszközeinek karbantartása és a megrongált játékok javítása, cseréje jelentős költséget ró az önkormányzati cégre. Évente mintegy 50 millió forintot költenek erre. Jelenleg a játszóterek ötöde van körbekerítve. A Kálvária téri már így készült el, és az Erzsébet liget felújítása során kialakított új játszótér is ilyen védelmet kap majd. A jövőben felújítandó játszótereket is bekerítik, és házirendet is kifüggesztenek.Budapesten például régóta kerítés veszi körül a játszóterek nagy részét – ott többnyire be is vált ez a megoldás.A bekerített Kálvária téri játszótérrel kapcsolatban eddig kedvezők a tapasztalatok. Makrai László elmondta, mióta kihúzták a kerítést, sötétedés után csökkentek a károkozások és a lakossági panaszok. Eltűntek például a jellemzően ott tanyázó hajléktalanok, akik szemetet és mocskot hagytak maguk után, de nem mennek be a gazdik által „véletlenül" elengedett kutyák sem, amelyek előszeretettel végzik a homokozóba a dolgukat, vagy éppen szétrágják a gyerekjátékok ülőkéit. A játszóterek tavasztól őszig a fiatalok éjszakai tivornyáinak kedvelt helyszínei is, az ezzel járó zajongással és szeméttel együtt. A Kálvária téren ez is megszűnt. Ahogyan az is, hogy fiatal felnőttek használják a gyerekek súlyára és méretére szabott játékokat, károsítva a kihelyezett eszközöket. A kerítés biztonságot jelent az ott játszó gyerekek számára is, akik így adott estben nem rohanhatnak ki az autók elé sem.