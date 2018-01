Téli tavasznak örülhetünk - még néhány napig

A hétvégén országos melegrekordok dőltek meg: szombaton több helyen 17 fokot is mértek, vasárnap pedig új hajnali melegrekord született, hiszen Dunaújvárosban 10 foknál is magasabb hőmérsékletet regisztráltak.

A január eleji tavaszt a természet sem viseli jól: amellett, hogy a rovarok kirepültek, már a szegedi, Széchenyi téri magnóliafa is rügyezik. Az azonban, hogy okoz-e majd károkat a lényegében karácsony óta tartó enyhe idő, szakemberek szerint majd csak később derül ki.

– Örülök a jó időnek, szeretek tavasszal kimenni játszani – mondta vasárnap a hatéves Dávid. Amikor kijavítottuk, hogy január eleje még tél közepének számít, hozzátette, tudta ő azt, de az időjárás nem ezt mutatja. – Régen a hóban sokat játszottam, azt nagyon szerettem. De az már ezer éve volt – tette hozzá.Bár a meteorológiai jelentések szerint az egész országban szikrázó napsütés volt, Csongrád megye kivételnek számított: sem túl sok napsütés, sem rekordmeleg nem jutott nekünk. Lényegében a leghűvösebb régió volt a miénk.Panaszra azonban így sem volt ok: vasárnap 13 fok körül járt a legmagasabb nappali hőmérséklet. Ahhoz képest, hogy egy évvel ezelőtt ilyenkor a befagyott Tiszán lehetett sétálni, ez jelentős kontrasztnak számít. Volt, akit rövidnadrágban láttunk sétálni Szegeden, más már kabrióban villantott a város útjain.– Pulcsiban görkorizni szerintem sokkal jobb, mint szánkózni – mondta Tóth Csongor, aki vasárnap délelőtt kisfiával a Kodály téri játszótéren játszott.– Fociztunk is, most pedig a barátaival fára mászik. Örülünk a jó időnek, az egyetlen baj vele, hogy sok a szúnyog.Persze találtunk olyan szülőt is, aki szerint jobb lenne, ha normális arcát mutatná az időjárás. – Hintázni tavasszal is lehet, hógolyózni, szánkózni viszont nem. Most annak lenne az ideje – mondta Csúz József, akinek kisfia, a kétéves Levente biztos ami biztos, kesztyűt húzott. – Ezt akarta felvenni – mosolygott az édesapa.– Ha a meleg hatására elindul a fejlődés, majd megérkezik a lehűlés, károsodhatnak a növény szervei – magyarázta Szűcs Zoltán nyugdíjas agrármérnök.– A legveszélyeztetettebbek a csonthéjasok, illetve az őszi vetésű repce, amelynél ilyenkor már a virágzás is elindulhat.A szakember hozzátette: a mezőgazdaságban most még nincs aggodalom az időjárás miatt, már csak azért sem, mert a talaj hőmérsékleténél talán még fontosabb is a megvilágítás, januárban viszont még rövidek a nappalok.– Inkább a gyomosodással kell ilyenkor számolni, illetve azzal, hogy a kártevők áttelelnek, és jóval nagyobb mennyiségben lesznek jelen. Ez pluszfeladat, amire fel kell készülni. A többi meg majd kiderül, hiszen hosszú még a tél.– Nagyon örülök neki, így tudunk dolgozni a szabadban. Frontérzékeny vagyok, négy évvel ezelőtt szívinfarktust kaptam. Aki ilyenen átesik, az onnantól érzékeny lesz az időjárás-változásra, akárcsak én. Gyógyszert is szedek, hogy védjem a szervezetemet.– Örülök a jó időnek, lehet, hogy hétvégén – bár pihenést is terveztem – kirándulni fogunk Soltvadkertre, ahol fagylaltozni is el tudunk menni. Jól bírom a szélsőséges körülményeket, a hideget és a meleget is egyaránt könnyen átvészelem.– Ilyen időben sokkal kellemesebb dolgozni: nem fázunk. Ha nem lenne mára munka, szívesen ismerkednék nőkkel, vagy barátokkal találkoznék. Hétvégente is szoktunk összejöveteleket tartani – ilyen idő mellett a kedvünk is sokkal jobb.– Nem örülök neki, nem egészséges ez a hőmérséklet. A kórokozók nem pusztulnak el, nyáron pedig több lesz majd a kullancs. A mezőgazdaságra is káros hatással van: a gyümölcsök, zöldségek árán és minőségén is érződhet majd a különbség.