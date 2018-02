Tilosban járnak az autósok hétvégén a Dugonics téren

2013 márciusa óta a hétvégén és ünnepnapokon kizárólag a gyalogosok és a kerékpárosok mehetnek be a Tisza Lajos körút és Kárász utca közötti részre. A Somogyi utca ilyenkor a Zrínyi utca felől közelíthető meg, ám csak a Kárász utcai zebráig.A gyalogátkelőhelynél lassító autósokat szombaton megkérdeztük, tudják-e, hogy tilosban járnak. Volt olyan, aki nem tudta, és nem is figyelte a táblát, de megköszönte figyelmeztetésünket. Egy középkorú hölgy látta a táblát, amikor befordult, de nem akart már visszafordulni. Móra Etelka is behajtott, ám ő rokkantigazolvánnyal rendelkezik, és a Dugonics téren rokkantkocsiban várakozó lányáért jött. Mint mondta, ő mórahalmi, ritkán szokott erre járni.

Kedvencünk egy piros suzukis úriember volt: „Pizzát hoztam, gyalogoljak?" Szerintünk a büntetés drágább, ráadásul a rektori hivatal háta mögé ment, amelyet szabályosan, a Zrínyi utca felől is megközelíthetett volna.Az egyik utcára néző bolt eladója elmondta, nincs olyan, hogy ne hajtsanak be, sőt időnként száguldoznak is a sofőrök.Ezt mi is tapasztaltuk, amellett, hogy figyelmen kívül hagyták a behajtani tilos táblát, a 30 kilométeres korlátozást is sokan nem tartották be, sőt olyan is akadt, aki a zebránál sem lassított. Erre panaszkodtak olvasóink is, hiszen úgy tudták, hétvégén nyugodtabban átsétálhatnak a Dugonics térről a Kárász utcára.

A rendőrség néha kampányszerűen ellenőriz, sőt kamerák is figyelik a területet, ám ez hosszú távon nem nyújt megoldást. Kérdéseinket – hogy nézik-e a kamerafelvételeket, mennyi bírságot szabtak ki és milyen gyakran büntetik a szabálytalankodókat – feltettük a rendőrségnek, valamint a szegedi önkormányzatnak is. Ha megérkeznek a válaszok, természetesen közöljük.