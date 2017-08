Tiszta ügy

Ezzel sokan tisztában vannak. Amikor négy napig Mindszent fölött sátoroztunk, három csónakkal, a túra végére összegyűlt két és fél zsák szemét. A szokásos eljárás az, hogy bevisszük a mindszenti strand kempingjébe, megvesszük a feliratos zsákot, ezzel leróva a szemételhelyezés díját, belehúzzuk a sima zsákot mindenestül, és így ott hagyhatjuk. Most az derült ki, nincs zsák, és csak hétköznap lehet venni a polgármesteri hivatalban. Vasárnap volt. Mi legyen? A kemping gondnoka nem mondta ki, de talán úgy gondolta, nem enged minket utunkra két és fél zsák szeméttel, mert ki tudja, hová tennénk le. (Hazavittük volna, de ezt nem tudhatta.) Inkább kinyitotta a fészerüket, és felajánlotta, tegyük be oda a hulladékot, majd elviszi a kukásautó a többivel. Egy ember, aki azért is felelősséget vállal, ami nem hozzá tartozik, így vigyáz egy olyan értékre, ami mindnyájunké. Remélem, nem lesz gondja belőle, hogy ezt megírtam.