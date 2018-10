Több ezer néző előtt operált a szegedi fogorvos: látványműtéten mutatta be a szegedi fejlesztésű technológiát Bajusz Örs

A fogbeültetést virtuálisan előre megtervezik – mutatja Bajusz Örs fogorvos. Fotó: Frank Yvette

Műfoggyökeret ültetett be a budapesti fogászati kiállításon Bajusz Örs.

Közel tízezren vettek részt az idei Dental World Nemzetközi Fogászati Konferencia és Kiállításon, amelyet 18. alkalommal rendeztek meg Budapesten. Kelet-Közép-Európa legnagyobb ilyen típusú rendezvénye ez, ahol a szakma újdonságait mutatják be. A programsorozat részeként több élő műtétet is láthattak az érdeklődők – ezeket a színpadon felállított üvegfalú helyiségben végezték el az orvosok. Az egyik beavatkozást idén egy szegedi fogorvos, Bajusz Örs mutatta be. A szakember úgynevezett Smart Guide technológiával ültetett be műfoggyökeret egy betegének.– Ez egy szegedi fejlesztésű technológia, amelynek kidolgozásában a kezdetektől részt vettem – mesélte a parodontológus szakorvos. – Hat éve indult az akkor még startup céges fejlesztés, amely mostanra Varga Endre szegedi fogorvos vezetésével az egész európai piacon jelen van. A beültetések 90 százalékát már ezzel a technológiával végzem, ez az arány azonban a magyarországi rendelőkben még messze nem általános. Eddig több mint 400 fogat ültettem be így.A 3D-navigációs implantációs műtét lényege, hogy a fogbeültetést virtuálisan előre megtervezik. – A páciens fogsoráról optikai szkennelés vagy egy digitalizált lenyomat készül, amelyet a számítógépes program összeilleszt a csontokról készült 3D-s CT-felvétellel. Az orvos alapos tervezése alapján készítik el azt a sablont 3D-nyomtatóval, amely aztán a műtét során a fúrót irányban és mélységben is pontosan vezeti. Gyakorlatilag ezzel számítógépen tervezzük meg a műtétet, így a sablonnak köszönhetően az operációnál jóval kevesebb a felmerülő kérdés és probléma. Nem derülhet ki például menet közben, hogy mégsem lehet az adott technológiával megoldani az operációt, vagy nem jó méretű implantátumot választottunk – magyarázta Bajusz Örs. – Ezzel a műtéti eljárással a beavatkozások gyorsabban és pontosabban elvégezhetők, sok esetben kisebb sebészeti beavatkozással is megoldhatók, hiszen fizikailag nem kell látnunk a csontot, amelyen dolgozunk, és akár olyan pácienseknél is elvégezhetők az operációk, akiknél a szabadkezes technológiával azt nem, vagy csak jóval bonyolultabb eljárással vállaltuk volna.A kiállításon bemutatott műtét is speciális eset volt: hagyományos módszerrel azt csak csontbeültetés után lehetett volna elvégezni, amely fél évvel meghosszabbította volna a kezelést. Számítógéppel azonban meg tudták tervezni, hogy az implantátumot egy milliméterre az arcüregtől vezessék el. Ezt, ha az orvosnak nincs sablonja, ami vezesse, csak jóval nagyobb távolságra meri befúrni.A színpadi operáció háromnegyed órás volt, mivel Bajusz doktor folyamatosan magyarázta a beavatkozás minden lépését. Valós betegellátás során, ideális csontállomány esetében akár negyedóra alatt el is készülhet a beültetés, amelynek csontosodása után egy elvesztett fogat ismét teljes értékű módon lehet pótolni.