Több mint 100 szelvényt küldött be Gábor

Telekosár nyereményjátékunk utolsó hetének nyertesei között üdvözölhettük Papp Gábort, aki élettársával, Margóval érkezett a Novába. Hamar kiderült, mindent megtett azért, hogy lapunk kontójára vásárolhasson az újszegedi szupermarketben.A pontos bevásárlólista mellett egy másik papírt is megmutatott nekünk. Ezen barátai és szomszédai neve szerepelt, akik kölcsönadták neki lapunkat, amelyből ő szorgalmasan vagdosta ki a nyereményszelvényeket. Azt is feljegyezte, kitől hány Délmagyart kapott. Összesen tíz ismerőse segített neki.Róluk természetesen nem feledkezett meg a bevásárlásnál: az uraknak egy-egy üveg pezsgővel, a hölgyeknek pedig desszerttel köszönte meg azt, hogy hozzájárultak a nyereményhez.Gábor nagyon régóta hűséges olvasónk. – 48 éve fizetem elő a Délmagyart. Reggel 5-kor már ott van a lap a postaládában. Van, hogy egyből kimegyek érte, de legkésőbb 7 órakor biztos behozom – mesélte. Reggeli teája mellett átlapozza, majd hátulról kezdi olvasni: a vicc és az időjárás után a gyászjelentéseket is megnézi. Érdekli a politika – lapunk segítségével követte a vásárhelyi polgármester-választás történéseit is.Gábornak és Margónak összesen 11 unokája van, így sok csokinyuszi és tojás került a bevásárlókosárba. – Egy részét kosarakban az asztalra teszem, másik részét viszont eldugja a nyuszi a kertben, így nagy csokitojás-keresés indul nálunk húsvétkor – magyarázta a háziasszony.Hozzátette, ők még hagyományosan ünneplik a húsvétot, az unokák mellett jön locsolkodni a sógora és unokabátyja is. Sütikkel és szendvicsekkel készül: ez utóbbira kerül sajt is, amelyhez egy egész trappistát és többféle ízesítésű camembert-t vásároltak.Bár a bevásárlókocsit Margó tolta, cetlivel a kezében Gábor irányított. A halpultnál szakértőként választott pontyot, amelyből hallé készül, mellé pedig túrós csusza kerül az asztalra. Nem számolták, hol tartanak, de nem lepődtek meg a végösszegen, amely 40 ezer 868 forint volt. Gábor nemrég töltötte be a 70. születésnapját, hamarosan meg is ünneplik ezt, 55 vendéggel. Erre az alkalomra kisüveges pezsgőket is vett olvasónk: tervei szerint 14 darabból kirakja majd a 70-es számot.