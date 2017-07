Több mint 6500 új hallgató az SZTE-n

Szabó Gábor rektor, Karsai Krisztina oktatási rektorhelyettes, Forgács Tamás, a Tanárképző központ főigazgatója. Fotó: Borbola Lilla

A 2017/2018-as tanév felvételi eljárásának eredményei alapján több mint 6500 új hallgató kezdi meg tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) szeptembertől. Az SZTE-re felvettek átlagpontszáma 370 volt az 500 pontos rendszerben, míg a mesterszakosok 100 pontos rendszerében 82 volt az átlag.Szabó Gábor, az egyetem rektora szerint nagyjából beigazolódtak az előrejelzések, de átrendeződések azért vannak az elmúlt évekhez képest. – Az informatika minden meghirdetett szakán növekedés volt, legalább húsz százalékkal szinte mindenütt, beleértve például programtervező, mérnök- és gazdasági informatikus szakokat – mondta a rektor. Az informatika mellett a mérnöki és művészeti szakokra is többen jelentkeztek idén. Előbbinél ez 399, míg utóbbinál 76 új hallgatót jelent szeptembertől.

A demográfiai helyzetből adódó hallgatókiesést az ország többi egyeteméhez hasonlóan az SZTE-n is külföldi hallgatókkal pótolják. Idén eddig 410 külföldi állampolgár jelentkezett a szegedi egyetemre, legtöbbjük szerb állampolgárságú vajdasági magyar. Emellett több száz további külföldi hallgatót várnak az önköltséges idegen nyelvű képzésekre. Ezeken a szakokon még folyik a felvételi eljárás, de ezeknek a hallgatóknak a száma meghaladhatja a 670-et a rektori hivatal szerint.A tanári képzéseken is változások vannak a tavalyi év számadataihoz képest, de a valóságban ez nem változott az azt megelőző évek átlagához képest. Tavaly lehetett ugyanis utoljára jelentkezni az osztott képzésekre, emiatt ugrott meg akkor a létszám – ez most visszaállt a korábbi átlagra. – Tudjuk, hogy nagyon rossz a természettudományi területeken tanító tanárok korfája, és nagyon sok tanár megy a közeljövőben nyugdíjba, így igen nagy hiány van már most is belőlük. Ezt a hiányt, úgy tűnik, az ösztöndíjak ellenére sem sikerül csökkenteni, nincs elég érdeklődés a természettudományi tanár szakok iránt – mondta Forgács Tamás, a Tanárképző Központ főigazgatója. Ezzel szemben az angollal társított szakpárok voltak a legnépszerűbbek a tanárszakok közül.A felvettek száma még tovább növekedhet a pótfelvételi eljárás során. Akit már felvettek, az a www.u-szeged.hu/felvettek oldalon és a beiratkozási héten tájékozódhat a további teendőkről.