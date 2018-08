Több türelemre lenne szükség a városi utakon: Nem adnak elsőbbséget - ezért történik a legtöbb baleset Szegeden

Frank-Worm Klára és Aline Rea Kedves abban egyetért, hogy az autósok általában türelmetlenek a gyalogosokkal szemben. Fotó: Frank Yvette

Biztonságosabban mehetnek át az úton a gyalogosok az Európa ligetnél, amióta lámpát szereltek fel a zebrához. Fotók: Karnok Csaba

Az elsőbbség meg nem adása a vezető baleseti ok Szegeden. Ezt követi a gyorshajtás, majd a kanyarodási szabályok be nem tartása. A legtöbb balesetet az autóvezetők okozzák, hiszen évről évre egyre többen vesznek részt kocsival a városi közlekedésben.

– Autóvezetőként a kedvemtől függ, mennyire vagyok előzékeny a forgalomban részt vevőkkel. Magamnak mindig kiharcolom az elsőbbséget – mondta Szél Gábor szegedi kereskedő.– Mindenütt szükség van lámpára, de kettőn áll a vásár. A gyalogosokon és a sofőrökön is múlik, hogy biztonságos legyen a városi közlekedés. Budapesten szerintem rosszabb a helyzet, mint itt. A főváros többsávos átkelőinél a gyalogosok várhatnak napestig, mire átengedik őket az autósok – magyarázta Szél Gábor.– Jász-Nagykun-Szolnok megyei rokonaim szerint a szegedi sofőrök általában megállnak, és előreengedik a gyalogosokat – vette át a szót Urbán-Szabó Beáta szegedi vendéglátós. – Az Európa ligetnél lakunk, ahol nemrég szereltek fel lámpákat a zebrához. Előtte többször lehetett hallani kerékcsikorgást arrafelé, és nekem is kellett már jeleznem sofőrnek, hogy adja meg az elsőbbséget. Ahhoz, hogy javuljon a közlekedés, alapvetően az emberek mentalitásán kellene változtatni. Ha egy kicsit mindenki óvatosabb lenne, és nem sietne annyira, kevesebb probléma adódna az utakon – magyarázta Urbán-Szabó Beáta.– Svájcban sokkal jobban figyelnek az autósok a lámpák jelzésére és a gyalogosokra – mondta Aline Rea Kedves svájci diák. – Itt többször előfordul, hogy a sofőrök türelmetlenek, és nem várják meg, amíg átérnek a járókelők az út túloldalára, hanem gyorsítanak, megijesztve az átkelőket – magyarázta a Szegeden nyaraló diák.– Szoktam kocsit vezetni, így mindkét oldalt látom. A gyalogosok gyakran hezitálnak, nem egyértelmű, hogy mi a szándékuk. A sofőrök pedig türelmetlenek, főként ebben a nagy hőségben – mondta Frank-Worm Klára szociális munkás. – Defenzíven kell közlekednie a gyalogosnak és az autósnak egyaránt. Javaslom, hogy mindenki igyon sok vizet a hőségben, a kocsiban legyen klíma, a járókelők pedig közlekedjenek körültekintőbben – hangsúlyozta.Megkérdeztük a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságot (CSMRFK), hogy a megyében mekkora problémát okoz az elsőbbségadási kötelezettség elmulasztása.– Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy a közlekedési morál nem jó ezen a téren – közölte a CSMRFK. – Több szabálysértést tapasztaltunk, a rendőrség rengeteg energiát fordít ennek javítására.A szabályok mindenkire vonatkoznak, életkorra, járműre való tekintet nélkül. Azok ismerete elengedhetetlen, nemcsak a KRESZ-vizsgán, hanem az életben is. Emellett a rendőrség minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik a közlekedési szabályokat betartatni. Ennek célja a balesetmentes közlekedés elősegítése, nem a szankcionálás. Természetesen az utóbbi is része az alkalmazott eszközrendszernek. A városi közlekedés balesetmentessége azonban nem épülhet csak a rendőrségi intézkedésre, szükséges az autósok pozitív és szabálykövető magatartása – hangsúlyozták.