Többet ér az állat, mint az ember: szívesebben adtuk az 1 százalékokat állatvédő szervezeteknek, mint életmentőknek

Idén is nyilvánosságra hozta a NAV, mely szervezetek mennyi pénzt kaptak az adó 1 százalékos felajánlásokból. Összesen 1,78 millióan éltek azzal a lehetőséggel, hogy a fizetésükből az államkasszába csorgó pénz egy kis részével alapítványokat, civil szervezeteket támogassanak. Ez összesen 8,28 milliárd forint volt.



A legtöbb pénzt, 156 millió forintot idén a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány kapta, amelyet 140 milliós felajánlással a Daganatos.hu Alapítvány, majd 124 millióval a Bátor Tábor Alapítvány követ. A legnagyobb összegeket – ahogy évek óta – most is egészségügyi és állatvédő szervezeteknek adták az adófizetők.



Csongrád megyében a legtöbb pénzt, 28,3 millió forintot a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány kapta: ezt összesen 7786-an jelölték meg kedvezményezettként. Őket alig valamivel lemaradva, 24 millió forinttal a Tappancs Állatvédő Alapítvány követi, a harmadik legintenzívebben támogatott pedig az Orpheus Állatvédő Egyesület volt 14,6 millió forinttal. Mindez azt jelenti, hogy ha a cicamentők 1,8 millió forintját is beleszámítjuk, csak szegedi szervezetek esetében összességében kóbor állatokra több mint 40 millió forintot szántak az adózók. Összehasonlításképpen: a beteg gyerekekkel foglalkozó legnépszerűbb szegedi alapítványok – Szegedi Gyermekszívek Gyógyulásáért Alapítvány, Reménysugár Alapítvány, újszülött életmentők, Tekulics Péter Alapítvány, Korábban Érkeztem Alapítvány – összesen kaptak 44 millió forintot.



Az állatokon és a beteg gyerekeken kívül a jótékonykodást támogatják még leginkább a szegediek. A Mosolykommandó, a Karitáció Alapítvány és a Mátrix is 4 millió forint feletti összeget kapott az adózóktól. Iskolák közül leghatékonyabban a Ságvári Gimnázium és az Arany János Általános Iskola alapítványa kampányolt: előbbi 2,2, utóbbi 1,3 millió forintot kapott. Sportszervezetek közül a legtöbb pénzt a Szegedi Vízipóló Suli kapta, a 690 ezer forint azonban csupán 2000 forinttal több, mint amennyit a kick-box-os Vi-Ti-To Sportegyesület számláján írtak jóvá.



Hódmezővásárhelyen és Makón szintén az állatvédők voltak a legnépszerűbbek: előbbi városban 682 ezer, utóbbiban 681 ezer forintot kaptak. Vásárhelyen egyébként nem ez a legnagyobb összeg, mert a Kertvárosi Katolikus Általános Iskola közel 894 ezer forintot kapott, de az állatvédő mellett ott van a Kisállatokért és Környezetért Alapítvány is, amely több mint 890 ezer forintnyi felajánlást kapott. A két szervezet tehát összesen 1,5 millió forintot, a Hódmezővásárhely és Térsége Életmentő Alapítvány ugyanakkor például 685 ezer forintot érdemelt az adófizetőktől.



Szentes az egyetlen város megyénkben, ahol a rekorder alapítványok mind az egészségügyhöz köthetők. A Koraszülöttekért Egyesületet 5,3, a Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítványt 2,2, a Szentes Kistérségért Mentőalapítványt pedig 909 ezer forinttal támogatták az adózók.



Az egyházak támogatottsága nem változott az előző évekhez képest. Legtöbben, 526 ezren a katolikusoknak adták a pénzüket, a református egyház 206, az evangélikus pedig 60 ezer embertől kapott 1 százalékot.