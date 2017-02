Tovább zúgnak a fűrészek a Lomnici utcában

– 30 éve lakunk itt, de még sosem volt ekkora pusztítás. Korábban is ritkították a vezeték alatti fákat, de ilyen csonkítást sosem végeztek. Nemcsak a vezeték alatt vágták le a fák koronáját, hanem ott is, ahol nincs fölötte vezeték. Ennek a diófának ugyan mi köze a vezetékhez?! Sírni lehet, ha ránéz az ember erre a barbár munkára. Ez egy gyönyörű, fás zöld terület volt, ami számos madárnak adott otthont – mondta ottjártunkkor fölháborodva a Lomnici utca 1. több lakója a házuk előtti frissen megcsonkított fákra utalva. Mint megírtuk , múlt hét elején kezdődött az áramszolgáltató által gallyazásnak hívott munka, amelynek részeként egy rendeletre hivatkozva legfeljebb 4 méter magasságban megcsonkították vagy tőből kivágják a nagyfeszültségű vezeték környékén álló fákat, mert azok a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. szerint élet- és balesetveszélyesek. A kedden megcsonkított fák jelentős része sok esetben jóval 4 méter alatt volt elvágva, életképtelenné téve azokat.A társasházban élő Faragóné Spilák Éva, Magyar Imre, Magyariné Gyöngyi Zsuzsa és más lakók lapunkon kívül értesítették a polgármesteri hivatal építési osztályát, több önkormányzati képviselőt, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. vezetőjét, Makrai Lászlót is, és további lépésekre készülnek az ügyben, amelyről többet egyelőre nem árultak el.Megkérdeztük az áramszolgáltatót, hogy pótolják-e a kivágott fákat, mi lesz a nyesedék sorsa, és milyen szegedi utcákban kell még hasonló munkákra számítani.A szolgáltató kérdéseinkre közölte, hogy mindenekelőtt a hatályos jogszabályokat, az üzem- és balesetbiztonságot tartja szem előtt, de megállapodott az önkormányzattal arról, hogy a területen 2018-tól egy három éven át tartó faállománycsere kezdődik az üzembiztonsági szempontoknak megfelelő fafajták telepítésével. Ezzel a városi zöldfelület se csökken amellett, hogy a fogyasztók számára biztonságos villamosenergia-szolgáltatást is biztosítani tudják. A nyesedéket a területen szétszórták, a nagyobb darabokat az önkormányzat által kijelölt területre szállították. Arra nem kaptunk választ, milyen szegedi utcákban kell még hasonló munkákra számítania a szegedi lakosságnak idén tavasszal.