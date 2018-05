Trócsányi: A demokrácia olyan, mint a levegő

A konferencián a nemzetközi közönséggel az európai jogról, a demokrácia megvalósulásáról felmerülő kérdésekre keresték közösen a választ a szakemberek.– A demokrácia és a jog kapcsolata nem magyar, hanem európai téma – fogalmazott a megnyitón Trócsányi László egyetemi tanár, igazságügyi miniszter. – A Szegedi Tudományegyetem és a European Public Law Organization között megállapodás jött létre, ennek részeként az SZTE ad otthont az EPLO egyik tagozatának. Szeged egy nyitott város, a jelenleg több ezer Magyarországon tanuló külföldi egyetemista jelentős része a szegedi karok valamelyikén folytatja tanulmányait.Hosszú évek óta Fekete-Afrikából és Nyugat-Afrikából érkeznek hozzánk diákok, ez is része a nemzetközi kapcsolataink ápolásának. Külön öröm, hogy 15 Libanonból érkező diák vesz részt a konferencián, akik nyitottak a világra, és fontos kérdéseket fogalmaznak meg – hangsúlyozta Trócsányi László. – A demokrácia olyan, mint a levegő: természetesnek tartjuk, és csak akkor vesszük észre, ha nincs, vagy rosszul működik. Jogi értelmén kívül kulturális kérdés is a demokrácia. Az ebből fakadó szabadságunk felelősséggel jár, erre is szeretnénk felhívni a konferenciával a figyelmet. Ennek az európai kitekintéséről kell beszélnünk, hiszen globális világban élünk, ami pozitív hozományai mellett veszélyt is jelenthet identitásunkra, társadalmunkra, és ezekkel szembe kell néznünk. Az európai egység fenntartása a tagállamok együttműködésén alapszik, amelyeket az ilyen alkalmak megerősítenek – fejtette ki a szegedi egyetemi tanár.