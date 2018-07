Túraútvonal készül a fesztiválozó fiataloknak

– Elsődleges célunk a magyar–szerb kapcsolatok megerősítése és a dél-alföldi régió és a Vajdaság kultúrájának és művészeinek megismerése – mondta el lapunknak Kertész Péter, az emlékpark ügyvezető igazgatója. – Az Exit és a Woodstock az Ugaron fesztivállal elsősorban a fiatal korosztálynak kínálunk programlehetőségeket. Szeretnénk jobban megismertetni velük a néprajzot, a történelmet és a hagyományőrzést. Ennek részeként kulturális túraútvonalakat alakítunk ki. Célunk, hogy azok a fiatalok, akik fesztiválokra járnak, tisztában legyenek a térség programjaival. A Vajdaság és a Dél-Alföld szorosan összetartozik több száz éve, ezért is fontos egymás kultúrájának megismerése és a művészeti kapcsolatok erősítése – a pénteki rendezvény is erről szólt. A konferenciára ellátogattak fotóművész-, szobrász- és más képzőművész-növendékek.



Beszédet mondott Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, Medgyesi Konstantin, a Móra Ferenc Múzeum tudományos és közönségkapcsolati igazgatóhelyettese, Patyi Zoltán népzenész, Rolem Oláh Róbert, a Factus Alkalmazott Művészeti Egyesület elnöke és Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója is.