Új bölcsődét építene és jégpályát is szeretne részben TAO-s forrásokból Algyő

Folyamatosan növekszik a gyermeklétszám, az óvoda évek óta maximális kihasználtsággal működik, míg a bölcsődénél már várólista is van – indokolta Molnár Áron, Algyő polgármestere a szerdai közmeghallgatáson, hogy miért van szükség új intézményre. Az intézményeket a jelenlegi területen már nem tudják tovább bővíteni, ezért döntött úgy a képviselő-testület legutóbbi ülésén, hogy indulnak egy pályázaton, amelynek keretében új bölcsődével gazdagodhat a település. Az intézményt az általános iskola közelébe szeretnék megépíteni, amihez egy telket meg kell vásárolnia az önkormányzatnak. Molnár megjegyezte, az adott terület tulajdonosa 3 éve már felajánlotta megvételre azt, ám az akkori testületi többség nem támogatta a vásárlást. Most újból tárgyalásokba kezdtek.A jövő évre áthúzódó beruházásokkal kapcsolatban a polgármester elmondta, a délnyugati lakópark első ütemében már az utakat aszfaltozzák, ám járdát csak akkor építenek, ha már minden telektulajdonos megkezdte az építkezést. A fejlesztés második ütemében pedig hamarosan a közművek kiépítése indulhat meg, és várhatóan a jövő év elejére be is fejeződik.Elhangzott az is, hogy amennyiben minden az ütemterv szerint halad, jövő nyáron már az új medencét is üzembe tudják helyezni, a sátortető pedig őszre készül el. Feladat azonban még van a projekttel, a TAO-támogatások összegyűjtése még nem fejeződött be. Kiderült, hogy szintén részben TAO-s forrásokból jégpályát is szeretnének Algyőn, az érintett terület közművesítése már folyamatban van. Szintén áthúzódó beruházás a Négyszög tó mint záportározó fejlesztése, amelynek célja, hogy a település északi részéről elvezetett csapadékvizet összegyűjtse. A régi rakodónál is dolgozik a kivitelező, ott megerősítik a támfalat, jövőre új kikötő fogadja a hajótulajdonosokat, egy sikeres szerb–magyar pályázat révén pedig fedett közösségi tér is létesül.A közmeghallgatáson Balogh Tünde főépítész a településképi rendelettervezetet ismertette, amit november 21-éig véleményezhet a lakosság. Gonda János javaslatot is tett a kiegészítésre, szerinte az 1968-as kútkitörést megörökítő olajbányász emlékművet fel kellene venni a műemlékek közé, továbbá a repüléstörténeti emléktáblát is, építmények vonatkozásában pedig a hangárt. A főépítész elmondta, az önkormányzat dönt a védendő értékekről, ám a településképi rendelet évente több alkalommal is módosulhat, igazodva az igényekhez.