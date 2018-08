Új könyvesbolt nyílt Szegeden - Kígyózó sorok várták a dedikáló szerzőket

Fotó: Karnok Csaba

A Passzázs sori, 42 négyzetméteres üzlet hivatalos bemutatkozásán a kiadó néhány szerzője is megjelent, így a vásárlók rögtön dedikáltathatták is könyveiket. Folyamatosan kígyózott a sor a pénztárnál, hiszen sikerkönyveket kínáltak ezer forintért, illetve jelentős kedvezménnyel, az első vevőknek pedig ajándék könyv is járt. Mivel a boltot könyvkiadó üzemelteti, folyamatosan 25-50 százalékos kedvezménnyel tudják adni a regényeket, melyek között egyébként nem csak saját kiadványok, hanem egyéb könyvek is szerepelnek.