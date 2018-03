Újabb gyanúsított került előzetesbe a Czeglédy-ügyben

A férfi ellen – akit a pénzügyőrök kedden vettek őrizetbe – különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt indult nyomozás – írja az MTI.



A megalapozott gyanú szerint a férfi a Czeglédy Csaba által vezetett Humán Operátor Zrt. alkalmazottjaként működött közre az állami költségvetés megkárosításában.



Az eddigi bizonyítékok szerint a gyanúsított többek között könyveléssel, az iskolaszövetkezetek adóbevallásainak elkészítésével és benyújtásával vett részt a bűncselekmény elkövetésében – közreműködésével az állami költségvetést 950 millió forint vagyoni hátrány érte.



Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka-közvetítéssel foglalkozott. A gyanú szerint a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy a céghálóban részt vevő iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.



Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!–MSZP–DK–Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben.