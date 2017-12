Újabb két gyermeknek adta vissza egészségét a Rotary programja

– Jól érzem magam – mondta jókedvűen Császár Ede tegnap a szegedi gyermekklinikán. A szívbeteg temesvári kisfiút, mint arról korábban beszámoltunk (2017. november 11.: Ede türelmetlenül várja harmadik szívműtétjét), a Rotary Gift of Life programjában operálták meg, tegnap pedig haza is térhetett otthonába.A nyolcéves gyereknek ez volt a harmadik szívműtétje. Egy ritka rendellenességgel született, amelyet először Marosvásárhelyen, majd másodjára már a család költségén Szegeden operáltak. A mostani műtétre egy gyakori szövődmény elhárítása miatt volt szükség, a Rotarynak köszönhetően pedig ez már nem terhelte meg anyagilag a családot. A kisfiú műtétjére a Rotary Budapest Center gyűjtötte össze a pénzt a Budapesti Maratonon. Kapott tőlük ajándékot is, egy nagy doboz legót.Pár nap múlva egyébként egy másik szívbeteg kisfiú is egészségesen mehet haza a Gift of Life programnak köszönhetően. A 7 éves, székelyudvarhelyi László Hunort jövő kedden engedik ki a klinikáról. Neki is veleszületett szívfejlődési rendellenessége volt, de ahogy az operáló teamet képviselő Bogáts Gábor szívsebész fogalmazott, most már akár olimpikon is lehet belőle. Ő egy doboznyi kisautót kapott ajándékba a műtétjét támogató Szent-Györgyi Albert Rotary Clubtól.A nemzetközi Gift of Life program 1991-ben érkezett Magyarországra, 2014 óta pedig minden szívbeteg határon túli gyermeket Szegeden operálnak.