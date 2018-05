Újszeged ékköve lett a 7 kilométeres szakasz - Tovább bővül a Rotary-tanösvény

Fedett étkezőhellyel bővül a Gergő liget. Fotó: Kuklis István

Újszeged ékkövének számít a Rotary tanösvény, amely a Bertalan hídtól egészen a Tisza és a Maros torkolatáig tart. A sétához, kikapcsolódáshoz és sportoláshoz egyaránt kiváló helyszínt évről évre szépítik és bővítik, hiszen míg a kezdetekben 3 kilométeres szakaszt foglalt magába a Gergő liget, a Lili sétány, a Mancs erdő, a Maszat rét és az Armand pihenő, addigra ma már 7 kilométert járhatunk be az ártérben. Farkas András, a tanösvény létrehozója nemrég egy újabb adomány lehelyezésénél segédkezett a Gergő ligetben, amely a Szent-Györgyi Albert Rotary Club jóvoltából szaletlivel, azaz fedett ülő-étkező hellyel bővült. – Egyre több család és baráti társaság jár ide sütögetni, igény mutatkozott még egy helyre, ahol kényelmesen leülhetnek – magyarázta. A szaletlit egyébként ki is láncolták egy fához, így a Tisza áradásakor sem kell attól tartani, hogy elviszi a víz.Farkas Andrástól megtudtuk, a nyár folyamán egy keresztet állítanak a Maros torkolatánál, ami pontos mása annak a fakeresztnek, amit a folyó erdélyi forrásánál találhatunk. Lapunknak elmondta, Szegeden a Tiszával sem foglalkoznak kellőképpen, a Marosról pedig jóformán megfeledkeznek, ezért is szeretnék ráirányítani a figyelmet.Jövőbeni terveikkel kapcsolatban elmondta, az az álmuk, hogy egy gyalogoshidat létesítsenek a Maros torkolatánál, ami az óvatos becslések szerint is minimum 30-40 millió forintba kerül.