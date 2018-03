Ünnepi nyuszistop: ne vegyünk felelőtlenül kisállatot a gyerekeknek húsvétra!

Cuki a tapsifüles, de etetni, gondozni és almát tisztítani is kell. FOTÓ: ebangyal.hu

Sajnos már 150 forinttól vásárolható élő kiscsibe, pár ezerért pedig dísznyúl, melyet sokan arra használnak, hogy elkápráztassák gyermekeiket. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjének tapasztalata az, hogy az összevásárolt élő állatok ünnepek után legtöbbször unott terhek maradnak. Gondot okozhat a családnak az állat táplálása, a lakást piszkító szőrzet és a rendszeresen keletkező ürülék (és bűz) is. Az élő állat szőrére vagy tollára ezeken felül egyre többen allergiásak is. Az állati jövevényektől sokan durva módon próbálnak megszabadulni. Kukába dobják, út szélén eleresztik, WC-be húzzák le a megunt állatokat.Az Orpheus Állatvédő Egyesület munkatársai az elmúlt évek folyamán durva, extrém esetekkel is találkoztak. Amellett, hogy a megunt kisállatokat dobozba zárva, az út szélére dobják ki, a díszhalaktól toalettbe lehúzással, madaraktól kalitkából kieresztéssel próbálnak megszabadulni. Utcára dobva a háziállatként tartott nyuszi önálló életre képtelen. Ezenfelül a megunt házi kedvencet kidobni Magyarországon bűncselekmény. Az Orpheus Állatvédő Egyesület szegedi központja idén is próbál segíteni az ünnepek utáni kidobásra ítélt nyusziknak. Húsvét után egy hónapig, ha semmilyen más megoldás nincsen, utcára dobás helyett díjmentesen leadható az állatvédőknek minden megunt nyuszi. A www.ebangyal.hu felületén lehet felvenni az állatvédőkkel a kapcsolatot.