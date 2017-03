Utak és járdák újultak meg, szabadtéri kondipark nyílt - Látványos beruházások az Északi városrészben

– Másfél év alatt megváltoztak a választókerületemben élők igényei a játszóterek típusával kapcsolatban. Korábban tematikus játszótereket ígéretem, amelyek bizonyos életkorúaknak vagy érdeklődésűeknek lettek volna vonzóak, de mára a szabadtéri kondipark a legnépszerűbb – mondta Tóth Károly (MSZP).A szegedi 14-es választókörzet önkormányzati képviselőjével folytattuk sorozatunkat, amelyben az önkormányzati képviselők lapunk Fogadóóra-sorozatában tett másfél évvel ezelőtti vállalásait kérjük számon

Az Ortutay utcában a felfestett zebrának és a megépült gyalogosöbölnek köszönhetően az emberek biztonságosan közlekedhetnek a nagy forgalmú bevásárlóközpontok között. Fotó: Török János

– Az első szabadtéri kondipark a körzetemben a Gáz utcánál megépült – magyarázta a képviselő. Tóth Károly azt is megígérte, hogy amennyiben az uniós intézményfelújítási pályázatukat jóváhagyják, újjászülethet a Dózsa György Általános Iskola, amely a megszüntetett Dugonics összevonásával a diákok és szüleik szerint kissé szűkös lett. – A városi iskolák és óvodák felújítása több ütemben történik. Az elsőben nincs benne ez az iskola. Műemlék jellegű épületről van szó, így átalakításához a vártnál nehezebben lehet hozzáfogni – közölte Tóth Károly.

A Diófánál lévő trolimegállóra is ráférne a felújítás, de egyelőre nincs konkrét ígéret a megterhelt aszfalt és a szétzúzott járda kijavítására. Fotó: Török János

A Csongrádi sugárúton a gyalogosok csak a Rózsa utcánál tudnak biztonságban átkelni a túloldalra, ahol lámpa védi őket az autóktól. A Tündér utcánál még zebra sincs a két oldal között, a forgalmas Kecskeméti utca és Nádas utca között pedig lámpát kértek a zebrához az ott élők. – A mai napig jogosak ezek a kívánságok, ám az SZKT nem támogatta az ötletet. Sok troli és busz jár a Csongrádi sugárúton, amelyeken az utazók száma sokkal nagyobb, mint ahányan a biztonságosabb átkelőket kérték. Az erősebb érdek győzött ebben az esetben – magyarázta Tóth Károly. A Csongrádi sugárút aszfaltja és a megállók éppen a sok tömegközlekedési eszköz miatt vannak rossz állapotban. A képviselő már 2015-ben azt közölte, hogy külön intézkedést igényel a felújítása.

– A sugárút Szent István tértől a nagykörútig tartó szakaszát felújítottuk, ám a nagyobb része nem önkormányzati kezelésű. Az állami rész felújítását továbbra is szorgalmazzuk. A hozzá csatlakozó Kecskeméti utca és Nádas utca teljes felújítása is megtörtént, így az önkormányzat saját hatáskörében mindent megtett a jobb minőségű útért – mondta a képviselő. Felújították állami pénzen a Rózsa utcai trolibusz megállókat is, a körülötte lévő járda javítását pedig az önkormányzat vállalta magára. A képviselő a közeljövőben egy rózsakertet szeretne létrehozni a Rózsa utcánál a Főzelék megálló nevű étterem előtt lévő üres területen, amire 2 millió forint már a rendelkezésére áll.