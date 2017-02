ÚtON: koccanás a IH-nál, vigyázzon a csúszós utakra

Az Ifjúsági ház előtt koccanás, jelenleg teljes a áosz a Felső Tisza-part elején- Városrészenként eltérő a forgalom erőssége délután. A ülső részeken többen vannak, a nagykörúton is sok az autó. A Tisza Lajos örút is zsúfolt, ugyanakkor a Széchenyi tér szinte üres. A hidakonviszonylag jól lehet menni. Az utak úszhatnak, óvatosan vezessenek!: Motor és autó ütközött Szegeden, a Lengyel és Juhász Gyula utca sarkán. Rendőr és mentő is érkezett a baleset helyszínérebaleset történt Szegeden, a Juhász Gyula utcában. A helyszínen torlódás várható.: Sűrűsödik a forgalom, a bevezető utakon, ülső részeken, sugárutakon élénknek mondható. A nagykörúton, kiskörúton jól lehet menni, a belváros sem vészes, talán az Aradi vértanúk tere és vonzáskörzete torlódhat picit. A Szentháromság 28. előtt még mindig megvan az útfelbontás, 30-as táblával láttá el. A Belvárosi híd lábainál várakozni kell, főleg az újszegedi oldalon. - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

