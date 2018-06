Vajdasági és magyar civil szervezetek, közösségek mutatkoznak be - Kisfilmeken örökítik meg a hagyományokat

Pénteken a mórahalmi Aranyszöm Rendezvényházban tartották a TRADinBORD2 pályázat nyitókonferenciáját, amely után a két fél, az Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület és a Ludaspuszta Térségi Társulás képviselői sajtótájékoztatón számoltak be a programról.



Duka Félix, az egyesület elnöke elmondta, a jövőben Magyarország és Szerbia együttműködve civil szervezeteket bemutató filmeket készít, amelyek célja, hogy a munkájukat megismertessék a szélesebb közönséggel.

– Egymástól függetlenül készül öt-öt 25 perces dokumentumfilm, amelyeket ősszel egy filmfesztiválon mutatunk be egymásnak. Fontosnak tartjuk a fiatalok bevonását, hiszen múltunk, hagyományaink őrzésében nekik is részt kell venniük. Készülnek filmek többek között az idén 70 éves Üllési Önkéntes Tűzoltó Egyesületről, a mórahalmi egyházközségről is. Olyan egyesületeket mutatunk be, amelyek nem hétköznapi tevékenységet folytatnak – fogalmazott Duka Félix.



Ábrahám Csilla, a Ludaspuszta Térségi Társulás elnöke az együttműködés fontosságát hangsúlyozta. – Nagy jelentősége van a hagyományok és identitásunk megőrzésének a filmek segítségével. A helyi hagyományokról szóló filmeket az iskolákban is felhasználják majd. Bemutatunk egy maroknyi fiatalt, akik a magyar táncokat, dalokat népszerűsítik, de a homoki borászat is bemutatkozik, valamint Palics kulturális életéről és a Hajdújárási Szüreti Napokról is készül egy film – sorolta az elnök asszony. A programot az Európai Unió 155 ezer euróval támogatja.