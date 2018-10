Vakfociban sem passzolunk a vakvilágba - galéria

- Megkérdezed, hol van a társad és utána passzolsz, nem a vakvilágba – hallatszott a taktikai utasítás szombat délelőtt a tápéi műfüves focipályán. A dolog pikantériája az volt, hogy mindez a vakfoci meccsen hangzott el. A Gyógyító Angyal Alapítvány ugyanis a nemzetközi sporteseményeken szereplő vakfoci válogatottat hívta meg Szegedre, melynek tagjai különböző iskolák csapatait tanították meg arra, hogyan kell ezt a játékot játszani.



Ez volt az a focimeccs, amit azok is élvezettel néztek, akitől egyébként távol áll ez a sport. Rendkívül vicces volt látni, ahogy az eltakart szemű fiatalok kétségbeesetten totyognak a labda körül, vagy éppen hatalmasat rúgnak – a labda mellé. A bírónak pedig szabálytalanságok ítélése mellett itt leginkább az volt a feladata, hogy amikor már reménytelennek tűnt, hogy bárki is rátaláljon a labdára, azt megmozgatva megcsörgesse. A játékosok ugyanis csak hang alapján tudtak tájékozódni, így a labdában csörgő volt elhelyezve. Egymással is lehetett kommunikálni, bár az „itt vagyok" nem mindig jelentett túl nagy segítséget.



- Jó volt, nagyon élveztük. Kár, hogy azt se tudtuk, merre van a kapu és hova kell támadni – foglalta össze élményeit Bodó Bálint, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tizedikes diákja. – Mondjuk azt is csak körülbelül sejtettük, hogy a csapattársaink merre vannak. Egy kicsit elmagányosodtunk, ahogy feltettük a szemüveget – tette hozzá osztálytársa,Kártyik Anna.



A rendezvényen találtunk olyan fiatalt is, aki azonban ezzel a játékkal érezte végre igazán otthon magát ebben a sportban. A nyolcéves Soltész Gergő imád focizni, az iskolában azonban általában nem veszik be a csapatba – ugyanis teljesen vak. A kisfiú látók között tanul, osztálya egyik legjobb tanulója, Braille-írással pedig többet olvas, mint egészséges kortársai. Osztálytársai Kiskunhalasról jöttek el vele a rendezvényre csak azért, egy egyszer végre ő legyen a legjobb a meccsen. Gergő már alig várta, hogy pályára léphessen, nála boldogabb pedig talán senki nem volt ezen a napon.