Változnak július elsejétől a jövedéki adózás szabályai

Az egyik legfontosabb egyszerűsítés, hogy a törvény már csak egyféle adóraktári engedélyt ismer, de a jövedéki termékeket továbbra is adóraktárban kell készíteni, illetve tárolni.



Újként jelenik meg a borászati üzemengedéllyel rendelkező gazdálkodó, az a kisüzemi termelő, aki önállóan vagy más borászati üzemmel közösen teljesíti a meghatározott feltételeket.



Bérmunkát, -tárolást nem végezhet, és csak előzetes bejelentés után szállíthat bort más adóraktárnak.



A jövedéki ügyek néhány kivételével csak elektronikusan intézhetők, de a magánfőzők bejelentési kötelezettségét, a párlat adójegy-igénylését, a kizárólag bérfőzést végző adóraktár ügyeit lehet papíralapon is intézni.



Lényeges változás, hogy a jövedéki kiskereskedő ilyen terméket készpénzzel nem szerezhet be, kivéve, ha adóraktárból vagy kisüzemi bortermelőtől vesz valamit, maximum 200 ezer forintig.