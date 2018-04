Van, aki kinyitott, más az ártól tart: 630 centiméteres vízállásnál minden úszóházat be kell zárni

Amúgy is rövid a szezon

Belelógatják a lábukat a Tiszába

Keresztbe tehet a terveknek az áradás

– Mi vagyunk az előőrs, a többiek majd később jönnek – mondta szombat délután Orosz Andor, a szegedi ifjúsági házzal szemben lévő Vígmatróz kikötő és söröző egyik törzsvendége.– Itt voltunk azonnal a nyitásra, a jelenléti ívet is aláírtuk. Tiszai emberek vagyunk, itt bérlünk csónakhelyet, jönnek a haverok, buli lesz. Csirkepaprikást készítünk 15 főre. A halászlé lenne az autentikus, de még nincs préda – mondta Andor.Az úszóház tulajdonosa, Bálint Péter azt mondta, azért nyitott ki, mert amúgy is rövid a szezon, ki kellett használni ezt a néhány nap jó időt. – Sajnos az apadás után a napokban újra megindul az áradás, 630 centiméternél pedig mindenkinek be kell zárnia. Ez a két nap jó idő ajándék volt így március végén. Mindannyian reméljük, tényleg nem egy kilencméteres árvíz jön, mert akkor aztán lehet tesztelni az új árvízvédelmi rendszert – magyarázta a fiatalember.Néhány vendég meg is lepődött, amikor az úszóműre vezető pallón a megszokottakkal ellentétben most nem lefelé, hanem fölfelé kellett menni, hogy a fedélzetre jussanak.Mint korábban megírtuk, mára alig maradtak igazi, klasszikus úszóházak Szegeden. Az egykori Béke szórakozóhely, a másik, a volt Tisza rendezvényház lett, amely csak néha nyit ki (2017. július 18.: Fogyatkozik a klasszikus úszóházak száma Szegeden).A Vígmatróz mólójának végén három fiatal élvezte a friss levegőt és a folyó közelségét.– Láttuk a Facebookon, hogy nyílik, lejöttünk egy ebéd utáni kávéra, és itt ragadtunk. Nyaranta szoktunk idejárni, belelógatjuk a lábunkat a Tiszába – mondta Dobó Ágota és Tóth Krisztina, akiket az orosházi Hegedűs Bence kísért el. – Ismerem a környéket, de itt még nem jártam. Tetszik a Tisza közelsége, és hogy innen rálátni majdnem a város összes nevezetességére, a dómra, a Belvárosi hídra és a múzeumra is – sorolta a fiatalember.Mire elkezdett csöpörögni az eső, lassan összegyűltek az úszóház törzsvendégei: megérkezett a 15 csirkecomb, a két farhát, két kiló hagyma, tészta és a savanyúság is. Az egyre vidámabb csapatnak Bálint János, a tulajdonos édesapja segített elkészíteni az ételt az egyre erősödő esőben és szélben.A vízitelep melletti Foka Ökokikötő is kihasználta a jó időt, szombaton többen csónakot béreltek tőlük egy körre. – Muszáj volt nyitni a hosszú hétvége miatt, de sajnos a következő áradás miatt biztos be kell majd zárnunk egy időre – mondta Csányi Sándor, az ökokikötőt üzemeltető kft. ügyvezetője.Az egykori Kati úszóházat már jó ideje Horthynak hívják. A Horthy csónakház tulajdonosa, Ótott Ferenc tíz éve bővíti, csinosítja az úszóművet, már szabadtéri konditerem is a vendégek rendelkezésére áll. Ő hagyományosan május elsejétől fogadja a vendégeket, de a Tiszától távolabb, feljebb lévő Betyárok Tanyáját szeretné hamarabb kinyitni, ha nem tesz keresztbe tervének a többek által rettegett, brutálisnak mondott áradás.Egyáltalán nem derűlátó az egyetlen régi vágású, klasszikus úszóházat, a Szabadságot üzemeltető vízi-, tömegsport- és szabadidő-egyesület elnöke sem. Klivényi Károly elmondta, a magas vízállás miatt ők még nem tudtak megnyitni, és valószínűleg a közeljövőben sem fognak.– A Tisza vízgyűjtőjén az átlagos másfél helyett öt köbkilométernyi fagyott csapadék gyűlt össze. Ha ez hirtelen kezd olvadni, nagyon magas víz lesz, akár 9 méteres is lehet. Elképzelhető, hogy emiatt a téli kikötőbe kényszerülünk – tette hozzá az egyesület vezetője.