Váratlan helyzetben is van megoldás: karitatív ügyelettel segítik a cukorbetegeket Szegeden

Sahinné Molnár Edit ingyen segít. Fotó: Karnok Csaba

– Az egész úgy kezdődött, hogy egy inzulinpumpás gyerek nemrégiben osztálykirándulásra jött Szegedre, a berendezéshez tartozó szettet azonban otthon felejtette – kezdett különleges kezdeményezésének hátteréről mesélni Sahinné Molnár Edit.– Valahogyan engem találtak meg, hogy tudnék-e segíteni neki. Természetesen nagy volt a pánik, hiszen ezek a cukorbetegek akár néhány óra alatt súlyos állapotba kerülhetnek, ha berendezésük nem adagolja szervezetükbe az inzulint. Ezt én is tudom, hiszen a családomban van 1-es típusú cukorbeteg. A problémát megoldottuk, az osztálykirándulás így zökkenőmentesen folytatódhatott tovább, a szülők és a tanárok is megnyugodhattak. Az eset után viszont elgondolkodtam, hogy egy ilyen S. O. S.-pont hiánypótló lenne a városban – mondta Sahinné Molnár Edit.Már tíz éve működteti egészségmegőrző vállalkozását, ezt egészítette ki néhány hete az S. O. S. Help Ponttal. Rendelőjében elérhetővé tette az inzulinpumpás cukorbetegek speciális és létfontosságú eszközeit, melyekből, ha valaki bajba kerül, a nap 24 órájában tud biztosítani. – Az elmúlt tizenöt évben családtagom révén magam is számtalan helyzetet átéltem már, amiről soha nem gondoltam volna, hogy előfordulhat. Leesik az eszköz, elromlik egy kis alkatrész benne, vagy éppen otthon marad – ezek mind életszerű helyzetek. Ezek a speciális berendezések pedig nem is olyanok, melyekhez azonnal hozzá lehet jutni vagy bárhol lehetne kapni, miközben a kialakult helyzetet nagyon gyorsan meg kell oldani a beteg egészsége érdekében. Annak idején nekünk is sokszor nagy segítség lett volna, ha ilyen esetekben van kihez fordulni. Ezért hoztam létre az S. O. S. Help Pontot, hogy másokon segítsek – mesélte.A szolgáltatás két hete működik, és máris látszik, hogy van rá igény. És nem csak hirtelen jött vészhelyzet esetében.– Többen jöttek olyan problémával, melyről kiderült, hogy csak technikai gond. Például hibakódot írt ki a vércukormérő, amit ők nem tudtak, de azért volt, mert lemerült az elem. Ha ez a pont nem lenne, valószínűleg a sürgősségin foglalták volna le ezzel az orvosokat. De olyan páciens is jött, aki abban kért segítséget, hogy mutassam meg, hogyan kell hasba beadni az injekciót. Ilyesmire az orvosnál nincs idő, sokszor nem is mernek a betegek ilyen apróságokkal előhozakodni, aztán otthon kiderül, hogy nem mernek nekikezdeni, miközben muszáj lenne.A kezdeményezés olyannyira karitatív, hogy Sahinné Molnár Edit semmiféle ellenszolgáltatást nem kér ezért. Ő maga megy be a rendelőbe, ha valaki bajba jutott és segítséget kér, legyen az bármilyen időpontban, a szükséges eszközt pedig térítésmentesen kölcsönadja. – Ezek drága berendezések, de bízom benne, hogy akinek azonnali segítségre van szüksége, nem él vissza a helyzettel, és amint lehetősége van pótolni azt, amit kölcsönzött, visszahozza – magyarázta. Arra a kérdésre, ez miért éri meg neki, annyit válaszolt: nem lehet mindig azt nézni, minek mi az ára vagy mit kap egy szolgáltatásért cserébe. – Nekem jólesik, hogy segíthetek.