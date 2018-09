Várják a cégeket az állásbörzére

A regionális vállalkozások, országos cégek, munkaerő-közvetítők és tanácsadók október 9-én mutatkozhatnak be a Dél-Alföld legnagyobb álláskeresési fórumán. A „kiállítók" megismerkedhetnek a szegedi egyetem hallgatóival, friss diplomásaival, informálhatják őket álláslehetőségeikről, gyakornoki programjukról és az úgynevezett nyitott pozícióikról.



Az SZTE idén ősszel is ingyenes részvételt biztosít három helyi vállalkozásnak, amelyeket az általuk kínált karrierlehetőségek érdemessé tesznek erre. Cél, hogy a szegedi hallgatóknak olyan érdekes és új vállalkozásokat mutassanak be, amelyek motiválhatják és segíthetik őket.



Tavaly ősszel első alkalommal rendezték meg az Állásbörze Kávészünetet, itt a cégek és az egyetem képviselőinek személyes és azonnali lehetőségük nyílt a kapcsolatfelvételre. A visszajelzéseken felbuzdulva – az érdeklődés függvényében – idén is jelentkezik a program.