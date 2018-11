Vietnámba is elviszi a magyar zenét: Szegeden kétszer nyert versenyt a Virtuózok tenorsztárja, Ninh Long

Ninh Dúc Hoáng Long a Simándy-énekverseny gálakoncertjén a Szegedi Nemzeti Színház színpadán.

Fotó: Kuklis István

Simándy József Kossuth-díjas operaénekes volt a Bánk bán nevezetes áriájának egyik leghíresebb előadója. Családja fedezte fel Ninh Dúc Hoáng Longot a Simándy József Énekversenyen. 2016-ban ért el először első helyezést a legendás tenoristáról elnevezett szegedi viadalon.- Itteni életem első fontos, komoly versenye volt a Simándy József Énekverseny Szegeden - árulta el Long. - Nagyon erős mezőny volt, tehetséges versenytársaim akadtak mindkét mezőnyben.Idén tavasszal ismét első helyezett lett Szegeden a mesterképzésben részt vevő hallgatók, valamint a 36 évnél fiatalabb művészek között. Az első helyen most a horvát Antonia Dunjkóval osztozott. Simándy Katalin azóta kíséri figyelemmel karrierjét, hogy először hallotta a Hazám, hazám című áriát a vietnámi fiú előadásában. A 27 éves Long öt éve jött Magyarországra tanulni. Vietnámban a második évében nyerte el ösztöndíját, hogy nálunk tanuljon. Ő volt az egyetlen külföldi diák a Zeneakadémia opera tanszakán. Mára jól elsajátította a nyelvet is.- Most a tanulásra is figyelnem kell, mert az utolsó évet csinálom a Zeneakadémián - emlékeztetett tanulmányaira, kiemelve két tanárát, Kiss B. Atillát és Cseh Dalmát, akiknek sokat köszönhet.Ez nem lehet könnyű, hiszen októberben és novemberben A víg özvegyben Rosillon szerepét énekli a Budapesti Operettszínházban. December 29-én már a Virtuózok korcsoportgyőzteseként elnyert jutalomkoncertjén lép fel a Berlini Filharmónia koncerttermében. Jövő februárban Dubaiba repül, hogy ott énekelje ismét A víg özvegyet, csak ezúttal nem magyarul, hanem németül.- Nem okoz túl nagy nehézséget németül énekelni, sőt, azt hiszem, azt talán könnyebben meg bírom tanulni. Persze magyarul és németül is sokat kell gyakorolni - mondta a fiatal tenor, aki október 9-től már hivatalosan is magyar állampolgár.Elmesélte, hogy fontos neki az itt eltöltött öt év, sok lehetőséget kapott, utalt ezzel a Virtuózokra is, ahol a Nagyok korcsoportjában Kukorica Jancsi dalával vált ismertté szélesebb körben. Már magyarnak érzi magát, örömmel és büszkeséggel tölti el, hogy Magyarországot a második hazájának mondhatja. Longot Vietnámból tízezrek nézték a Virtuózokban. Kedvenc magyar áriáját, a Hazám, hazámat ottani fellépésein is énekli, magyarul. Fontosnak tartja a hungarikumokat.- A legfontosabb, amit el szeretnék vinni Vietnámba, az a magyar zene. Ha elég híres leszek, és lesz rá lehetőségem, akkor akár többet is énekelnék magyarul az ázsiai koncertjeim során.Magyarországon viszont a vietnámi zenét és konyhaművészetet tenné ismertebbé, hiszen tehetséges szakács is. Egyébként művészcsaládba született, édesapja író.