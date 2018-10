˝Vigyázni kell a testünkre˝ - Takács Zsófia, a Szegedi Kortárs Balett Euridikéje megúszta az évet sérülés nélkül

A Szegedi Kortárs Balett új darabját, az Orfeusz és Euridikét eddig egyszer láthatta csak a közönség, még nyáron a fővárosban. Szegeden ma este mutatják be a nagyszínházban.



– A mai napig izgulni tudok premier előtt, izgulósabb is vagyok, mint a társulat többi tagja – mesélte Takács Zsófia. – Érdekes, hogy Budapesten izgultam jobban, mert ott nézett meg a családom. Már várom, hogy újra elővegyük, bemutassuk Szegeden is a darabot. Szeretem táncolni, van bennünk egy csapatkovácsoló drukk jelenleg.



Párja Czár Gergely lesz, Orfeusz szerepében ő megy le Euridikéért az alvilágba. Az egész estés produkciót az olasz Enrico Morelli koreografálta, aki inkább az érzelmi viszonyokat szereti kiemelni munkáiban. Ez a harmadik szegedi koreográfiája. Zsófia eddig minden előadásában részt vett, a Moderato cantabilében és a Menyegzőben is.



– Szívem csücske Enrico, úgy érzem, egymásra találtunk stílusirányzatban. A testemre állt az a mozgásforma, amelyet ő használ. Nagyon jó vele dolgozni, családias légkörben telt az egész próbafolyamat. A szerep is valahogy megtalált karakterben.



A táncművész először klasszikus balett szakirányon végzett a Magyar Táncművészeti Főiskolán, azután jött a kortárs-modern szak. Elmondása szerint mindig is a klasszikus alapokra épülő munkák tetszettek neki. Szerinte Enrico az a koreográfus, aki abszolút visszaadja ezt, jobban rámegy a klasszikára. A csapat egyébként peches évadot tudhat maga mögött, sokan lesérültek, még a koreográfus is.



– Korábban nekem is volt egy térdsérülésem, de idén megúsztam. Csak a szokásos fájdalmak vannak. Mindig igyekszünk úgy és annyit melegíteni, hogy ne történjen baj, persze heti egy masszőr is jót tud tenni. Vigyázni kell a testünkre.



Több új taggal bővült a társulat, ők is helyet kaptak az előadásban. – Még nem telt el sok idő, de már kezdenek belerázódni az újak. A változások mindig megnehezítik a dolgokat, de a mozgást, a csapathangulatot és a ritmust is felvették. Kezdünk egy csapattá válni.