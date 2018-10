Virágba borult a piac: Mindenszentek és halottak napja - Az ízlés és a pénztárca szab határt az emlékezésnek

Nyitva tart a piac



A négynapos hosszú hétvége alatt folyamatosan nyitva tart a Mars téri piac Szegeden. Szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap a megszokott rend szerint, csütörtökön pedig délig vásárolhatunk be.

Lilla, Vásárhely egyik belvárosi virágboltjának eladója az idei újdonságukat mutatja. Fotó: Imre Péter

A szálas virágot 200 forint körüli áron kínálják a szegedi Mars téri piacon, de kisebb krizantémcsokrot is vásárolhatunk ugyanennyiért. A cserepes virágok 300-tól kezdődnek, koszorúfronton 500 és 6000 forint közül válogathatunk, és egyre több árusnál kínálnak kaspóba rendezett, mécsessel ellátott kompozíciókat is.Mindenszentek előtti mustránkon megállapítottuk, hogy egyre mutatósabb a művirágkínálat is, tovább hódít a múlt század 20-as éveinek hangulatát idéző vintage stílus, népszerűek a természetes anyagok és pasztellszínek – de minden stílust kiszolgálnak.Cserepes krizantémot 350 és 1000 forint közötti áron kínál a Mars téri piacon Mák Tibor. Lapunknak elmondta, néhány hete még a színes virágokat keresték, de mindenszentek előtt már a legtöbben fehér színűt választanak – a bordót inkább a férfiak sírjához viszik. Az elmúlt évekhez képest kedvezőbbek az árak: a nagyobb cserepes krizantém tavaly 1500 forint körül mozgott, most viszont a harmadával olcsóbb.A koszorúknál azonban némi áremelkedésről számolt be egy másik árus. Mint mondta, drágult a művirág és a koszorúalapnak való is: ezért néhány száz forinttal többet kér vásárlóitól. Nála kedden az élő virágos koszorúkat még inkább csak nézegették a piacra látogatók, a meleg idő miatt ugyanis hamar elnyílnak a növények.– A favorit mindig a fehér marad, de egyre jobban mennek a színesek is – ezt már Fülöp Zsolt mondta, aki Szentmihályon termesztett nagy virágú, tűszálas krizantémot kínál 200, illetve 250 forintért. Máshol kevésbé mutatós szálas virágot 150 forintért is láttunk, csokrot is 200-ért, de az igazán szép termékért többet kérnek.A nagycsarnokban szinte teljesen kiszorították a zöldség-gyümölcsösöket a virágosok. Seffer Zsolt tapasztalatai szerint minden iránt nagy az érdeklődés, a lényeg, hogy kész termék legyen, vagyis ne kelljen se a csomagolással, se a díszítéssel bíbelődni. Mivel idén csütörtökre esik mindenszentek, kiegyensúlyozott a kereslet is, de a legnagyobb rohamra a szerdai napon számít. Vannak, akik a sírokra virágot ültetnek ilyenkor, a cserepes rózsát egy ezresért kínálták egy másik asztalnál, 800-ért pedig a cikláment.Néhány éve a koszorúk helyett asztali díszhez hasonló kompozíciókat is keresnek, ezek ára mérettől és díszítéstől függ, nagyjából 1500 forintot kérnek a kisebbekért. Fazekas Beatrix követi a divatot, tapasztalatai szerint a visszafogottabb színeket keresik, és főként a fiatalabb korosztály.A kisebb mécsesek 250 forintba kerülnek, de találtunk olyan, 36 órán keresztül világító 20 centiset is, amelyért 950-et kértek, és valamivel 2000 forint alatt napelemeset is kínáltak. Színekben továbbra is a fehér és a piros a legnépszerűbb, de antikolt, sárga és élénk lila színűt is vehetünk.– Hetek óta viszik a virágokat, koszorúkat és a különböző nagyságú és árfekvésű mécseseket az emberek. De az igazi roham hétfőn kezdődött, és várhatóan egész héten kitart – mondta Lilla, a vásárhelyi Deák Ferenc utcai virágbolt eladója. Hozzátette: sok a megrendelésük is, és mindennap hosszított nyitvatartással várják a vásárlókat.Az üzletben cserepes krizantém 580-tól 1880 forintig kapható, a teamécsesnek 20 forint darabja – ez a legolcsóbb termékük –, míg a legdrágább mécses 4000, koszorúkat 980-tól 10 ezer forintig kínálnak, utóbbi selyemvirágból készült, és találunk szálas krizantémot is 380-tól 580 forintig. A virágbolt idei újdonsága a kőedényben mű- és élő virágokból készített angyalkás, keresztes kompozíció.A belvárosi szupermarketekbe is benéztünk. A magyar üzletláncnál koszorút már nem találtunk, viszont mécseseket 99 forinttól 969 forintig vehettünk volna, és árultak még elektromos gyertyát 1299-ért, illetve elektromos LED-es feszületet 999-ért. Pár méterre tőle a külföldi tulajdonú boltban cserepes krizantémot 299-től 1299 forintig, tobozkoszorút 899, fedeles üvegmécsest 99 „pénzért" árultak. Utóbbi üzlet előtt pakolt ki Nagyné Kulcsár Anikó ős- és kistermelő, a maga készítette koszorúkért 1000 forintot kért.