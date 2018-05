Visszavágyik a felhők közé Gergő - Új álmot hozott a tombolanyeremény a Wesley-iskola diákjának

Azt, hogy mennyire meghatározó élmény lehet egy Cessnával felszállni, és madártávlatból letekinteni Szegedre, jól jelzi, hogy Zsemberi Gergő immár nem trolibuszvezető, hanem pilóta szeretne lenni.A szegedi Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium gáláján tombolán nyerte a sétarepülést a család, és ahogy az édesanya, Zsemberiné Adrienn lapunknak elmondta, nagyon készült a Wesley-iskolába járó Gergő és öccse, Bálint is a nagy kalandra, napok óta csak erről beszéltek.– A fiúk korábban még sosem ültek repülőn, s amint megérkeztünk, egyből körbe is járták a gépet, be is ültek a pilótaülésbe. Látom rajtuk, hogy nagyon izgatottak – mondta az édesanya a felszállás előtti percekben. Mint kiderült, a kisebbik fiún némi félelem lett úrrá még a repülés előtt, ám landolás után már mosolyogva járták körbe mindketten a gépet.Gergőtől megtudtuk, hogy ő bizony immár pilótának készül, nem trolivezetőnek, és természetesen Cessnán szállna fel a magasba. Édesanyja elárulta, természetesen fentről a trolibuszokat is alaposan szemügyre vette fia, ám az élmény hatására visszavágyik a felhők közé.A FlyTeam ajánlotta fel az intézmény gáláján tombolanyereményként a sétarepülést, s ahogy Farkas Imre oktató pilóta elmondta, nem ez volt az első ilyen karitatív akciójuk, izomsorvadással küzdő kislánynak és idős asszonynak is megmutatták már madártávlatból Szegedet. – Ha valamiért, akkor ezért érdemes csinálni, hogy örömöt szerezzünk – fogalmazott a pilóta.