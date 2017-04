Víz- és konfettiágyú várta a futókat a rakparton - videó, galéria

Több százan álltak rajthoz a vasárnap délelőtti Árkád Futófesztivál két futamában, ahol a részvétel és a jó hangulat volt fontos. A futókat Szentgyörgyi Rómeó aerobik világbajnok melegítette be, és az első 2 kilométeres családi futamot ő is indította. Az 5,5 kilométeres Árkád futásnál Joób Márton kenuvilágbajnok, a városi sportbizottság elnöke számolt vissza, és még a nap is kisütött.A belvároson át és a rakparton vezető körben a szervezők akrobatamutatványokkal, táncosokkal, vízágyúval és lebomló konfettiesővel dobták fel. Győzteseket nem hirdettek; a szerencsések a sorsoláson vásárlási utalványokat nyerhettek.