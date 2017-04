Volt pénzügyőröket vett őrizetbe az ügyészség

Előzetes letartóztatását indítványozta a Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség két volt pénzügyőrnek, akik a gyanú szerint segítséget nyújtottak ahhoz, hogy cigarettát szállító kamionok anélkül lépjenek be az ország területére, hogy a rakomány után a vámfizetés megtörténjen - közölte a Csongrád Megyei Főügyészség csütörtökön.



Az egyik gyanúsított munkaköre az volt, hogy a Szerb Köztársaság felől érkező kamionokat fizikai ellenőrzés alá vonja, és röntgen vizsgálatra irányítsa, míg a másik gyanúsított a röntgen vizsgálatot végezte.



A gyanú szerint 2015. június 14-én két alkalommal, valamint 2016. január 11-én egy alkalommal olyan, magyar adójegy nélküli cigarettát szállító szerb kamionok érkeztek a Szerb Köztársaság felől a Röszkei Határátkelőhelyre, amelyek sofőrjei a vámellenőrzés során más, jelentősen alacsonyabb közteherfizetéssel járó árut jelentettek be rakományként. A 2015. júniusi szállítások során a teherautók fizikai ellenőrzésére beosztott gyanúsított, annak ellenére, hogy ez kötelező lett volna, a kamionokat nem irányította röntgen vizsgálatra, hanem enélkül engedte be őket Magyarország területére. A gyanúsított tudott arról, hogy a teherautók cigarettát szállítanak, így segítséget nyújtott ahhoz, hogy a járművezetők a cigarettát Magyarország és az Európai Unió területére vámellenőrzés nélkül behozzák. A cigaretták után, amennyiben azt szabályosan bejelentik, 215 millió forint, valamint 288 millió forint vámot kellett volna fizetni.



A gyanú szerint a 2016. januári szállításkor a röntgen vizsgálatra beosztott másik gyanúsított a kamiont, amiről tudta, hogy valójában cigarettát szállít, nem vetette röntgen-vizsgálat alá, ennek elvégzése nélkül beengedte Magyarország területére. A gyanúsított ugyanakkor a nyilvántartásban azt rögzítette, hogy a vizsgálat megtörtént, és az eredménytelen volt. A gyanúsított így segítséget nyújtott ahhoz, hogy a járművezető a cigarettát Magyarország és az Európai Unió területére vámellenőrzés nélkül behozza. A cigaretta után, amennyiben azt szabályosan bejelentik, 710 millió forint vámot kellett volna fizetni.



A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség által folytatott nyomozásban az ügyészség a kamionok fizikai ellenőrzésére beosztott gyanúsítottat különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben, bűnsegédként elkövetett költségvetési csalással és hivatali visszaéléssel, a röntgen vizsgálatra beosztott gyanúsítottat pedig különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnsegédként elkövetett költségvetési csalással és hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítással gyanúsítja.



A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség a két volt pénzügyőr előzetes letartóztatását indítványozta, szökés, elrejtőzés, és annak veszélye miatt, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a bizonyítási eljárás meghiúsítására törekednének. A Szegedi Járásbíróság a csütörtökön fog a gyanúsítottak előzetes letartóztatásáról dönteni.