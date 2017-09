Zsírszegény vagy húsmentes - Figyel az élelmiszerek jelöléseire? - Nem mind magyar, ami hazai

Aktuális területről várjuk kérdéseiket, észrevételeiket online sorozatunkban, ezúttal a mindennapi élelmiszer-biztonsággal és -jelöléssel kapcsolatos felvetésekre válaszolnak a fogyasztóvédők. Nem mindegy, mit eszünk, és be is csaphatnak bennünket, ami árt a pénztárcánknak és az egészségünknek is.





Az élelmiszer akkor nevezhető energiamentesnek, ha energiatartalma nem haladja meg a 4 kalóriát 100 grammban. Cukormentességnél még szigorúbb a szabály, és csak fél grammot engedélyez. A zsírszegény jelző csak abban az esetben használható, ha a zsírtartalom nem haladja meg 100 grammonként a 3 – szilárd anyagoknál az 1,5 – grammot. Volt már gondja ilyen határértékekkel? Írja meg a történetét! Arra a szőlőre, amire nincs ráírva a piacon, hogy hazai vagy magyar, az szinte biztosan import. Figyel arra, hogy magyar terméket vásároljon, járt már úgy, hogy nem tudta megállapítani valamelyik élelmiszer származási helyét? Előfordult, hogy a polccímkén még magyar volt a termék, a csomagolásáról azonban kiderült, hogy import?Az élelmiszer akkor nevezhető energiamentesnek, ha energiatartalma nem haladja meg a 4 kalóriát 100 grammban. Cukormentességnél még szigorúbb a szabály, és csak fél grammot engedélyez. A zsírszegény jelző csak abban az esetben használható, ha a zsírtartalom nem haladja meg 100 grammonként a 3 – szilárd anyagoknál az 1,5 – grammot. Volt már gondja ilyen határértékekkel? Írja meg a történetét!

Még mindig előfordul, hogy nem azok az összetevők szerepelnek a termék magyar nyelvű címkéjén, mint amit az eredetin, az idegen nyelvűn feltüntettek. Tudja, hogy ezt észrevételezheti a kormányhivatalokon belül működő élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi szervezeteknél?



Kevesen tudják, hogy mi a különbség a „magyar termék" és a „hazai termék" jelölés között. Az utóbbi sokkal megengedőbb, és akkor is használható, ha az alapanyag legalább 50 százalékban magyar, és a terméket nálunk állították elő.



Tudja értelmezni a jelölést a tojáson, figyeli a húskészítményeken az összetevőket? Augusztus elsejétől felvágottnak már csak azt hívhatják, amiben legalább 50 százalék a hústartalom – minden más csak készítménynek nevezhető. Tudta, hogy a párizsinak és a virslinek legalább 51 százalékban kell húsból készülnie? Az elmúlt bő másfél hónapban találkozott olyan élelmiszerrel, amely nem felelt meg a szigorúbb szabályoknak? Írja meg, hogy mi volt ez!



Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon, itt cikkünkön keresztül kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat. Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). A többeket érintő kérdésekre született válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint portálunkon. Csapták már be élelmiszerek jelölésével? Még mindig előfordul, hogy nem azok az összetevők szerepelnek a termék magyar nyelvű címkéjén, mint amit az eredetin, az idegen nyelvűn feltüntettek. Tudja, hogy ezt észrevételezheti a kormányhivatalokon belül működő élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi szervezeteknél?Kevesen tudják, hogy mi a különbség a „magyar termék" és a „hazai termék" jelölés között. Az utóbbi sokkal megengedőbb, és akkor is használható, ha az alapanyag legalább 50 százalékban magyar, és a terméket nálunk állították elő.Tudja értelmezni a jelölést a tojáson, figyeli a húskészítményeken az összetevőket? Augusztus elsejétől felvágottnak már csak azt hívhatják, amiben legalább 50 százalék a hústartalom – minden más csak készítménynek nevezhető. Tudta, hogy a párizsinak és a virslinek legalább 51 százalékban kell húsból készülnie? Az elmúlt bő másfél hónapban találkozott olyan élelmiszerrel, amely nem felelt meg a szigorúbb szabályoknak? Írja meg, hogy mi volt ez!Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon, itt cikkünkön keresztül kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat. Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). A többeket érintő kérdésekre született válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint portálunkon. hirdetés hirdetés hirdetés