A Baranyi házaspár mindig a Délmagyarral kezdi a napot

A szentesi Baranyi házaspár hamarosan kipróbálja lapunk ajándékát, a főzőedényt. Fotó: Králik Emese

– Soha nem nyertünk még semmit, először el sem akartam hinni, azt hittem, valami beugratás – mesélte derűsen a szentesi Baranyi Sándorné. Férjével naponta olvassák lapunkat. Őket is kisorsoltuk abban az akcióban, amelyben hűséges előfizetőinket jutalmazzuk. A nyugdíjas szentesi házaspár azt mondta: olyan régen járatják a Délmagyarországot, hogy már nem is emlékeznek rá, de húsz éve biztosan megvan.– Mindig ezzel kezdem a napot. A férjem behozza nekem a kávét, én pedig hátulról az eleje felé haladva az utolsó betűig kiolvasom az újságot – árulta el Baranyi Sándorné. Magazinjaink közül a Gasztro a kedvenc, abból főként a sütemények receptjeit figyelik. Jövőre lesz 60 éve, hogy összeházasodtak, mindig nagyon sokat dolgoztak, a házukat is saját erőből építették fel. Két gyermekük és unokáik gyakran meglátogatják őket, szeretetteljes, boldog családjuk van, mondták örömmel.Az ajándék egy elektromos főzőedény, ennek nagyon örültek. Nap mint nap otthon főznek maguknak, nagyon szeretik a házi kosztot, a saját készítésű ételeket. Van egy 400 négyszögöles kertjük, ott minden megterem, abból bőven jut az asztalra, árulták el. A programozható szerkezetet először csülökpörkölttel avatják fel.