A bukszusnak annyi, szétrágták a hernyók

Nagymágocson, az 56-os emlékmű parkjában is kipusztultak a bukszusok. A település hosszú harcot folytatott a puszpángmolyokkal, de a kártevők győztek, mint az országban sok helyen.– A nyáron újítottuk fel az 56-os emlékművet. Sajnos a parkban lévő, évtizedeken át szép bukszusokat elpusztították a molyok, hiába védekeztünk ellenük rendszeres permetezéssel – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.– Közmunkásaink ősszel kiszedik a hernyók által lerágott töveket. A bokrokat ledaráljuk és eltüzeljük. Tavasszal pedig olyan sövénynövényeket ültetünk, amelyeket nem szeretik a puszpángmolyok.

A település 2016 nyara óta küzd a puszpángmoly hernyója ellen (2016. szeptember 2.:). Először a művelődési ház körül észlelték, hogy „pókhálóssá" vált a bukszus. Kiderült, nem pókhálóról van szó, a puszpángmoly hernyója „dolgozik" a bokrokban. Több magánháznál is ugyanez történt. Szinte néhány nap alatt kipusztították az örökzöldeket a kártevők.Nagymágocson, a grófi épületek környezetében mindenhol volt bukszus. Csak az önkormányzat közterületein 3 kilométernyi örökzöld díszítette a falut.– Az uradalmi épület kertjéből már kiszedtük az elpusztult bokrokat. Az épületet felújítjuk, erre több mint 40 millió forint forrást nyertünk. Tavasszal az udvarra és az 56-os parkba is új bokrokat telepítünk. Ebben szakember segítségét is kérjük, mert olyan növényt szeretnénk választani, amelyik ugyanúgy évtizedekig díszítheti a település közterületeit, mint eddig a puszpáng – fogalmazott a polgármester.