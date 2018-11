A Kiss Bálintban is menő a menza - Csisztu Zsuzsa és Vincze Ottó tartott előadást Szentesen a gyerekeknek

Példaképek. Csisztu Zsuzsa és Vincze Ottó személyes történetekkel hívta fel a figyelmet az egészséges életmód fontosságára. Fotó: Majzik Attila

– Piacon vásárolunk, nem tartunk otthon félkész termékeket, és kerüljük a gyorséttermi ételeket és a cukros üdítőket. A gyerekeinket is arra neveljük, hogy minél több nyers zöldséget és gyümölcsöt egyenek

– A pályázat biztosította forrásból teljesen felújítottuk az ebédlőnket és a technikaterem főzőkonyháját, valamint eszközöket is vásároltunk a tankertünkhöz.

A Kiss Bálint Református Általános Iskola 20 millió forintot nyert a Menő Menza pályázaton, ennek részeként érkezett az iskolába Csisztu Zsuzsa magyar tornászbajnoknő, televíziós műsorvezető és Vincze Ottó válogatott labdarúgó, szakkommentátor. A szemléletformáló előadásonElhangzott, az Európai Unióban mi, magyarok sportolunk a legkevesebbet, arányaiban nálunk él a legtöbb elhízott ember és a legtöbb elhízott iskolás is. Ezért is kell fiatalkorban elkezdeni a szemléletformálást. Vincze Ottó kiemelte, a boldog, teljes élet alapja az egészség, ehhez pedig szükséges a sport és a mozgás, az egészséges táplálkozás és a stresszmentes élet.Csisztu Zsuzsa az egészségtelen ételek és italok veszélyeire hívta fel a figyelmet. Az egykori tornászbajnok lapunknak elmondta, otthon is szem előtt tartják a tudatos táplálkozást.– vallja Csisztu Zsuzsa.A szemléletformáló előadás a Menő Menza pályázat része volt, de emellett más téren is profitált ebből az iskola és a diákok, mondta el lapunknak Karikó-Tóth Tibor igazgató.A gyerekek emellett négyszer utazhattak el Budapestre, ott előadásokat hallgattak az egészséges táplálkozásról. A program kezdetén, idén januárban egy felmérést is végeztünk négyszáz tanuló részvételével, ezt jövő januárban megismételjük, hogy kiderüljön, hogyan változtak a táplálkozási szokásaik - beszélt a pályázat részleteiről az igazgató.