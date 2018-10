A legszebb szentesi kert nyomában

Fotó: Majzik Attila

A korábbi években csak három kategóriában hirdettek eredményt, a kínálat idén bővült az erkélyek minikertjeivel. Ez utóbbiban azonban mindössze egy pályázat érkezett, így ott nem osztottak első helyet, de díjazták a legszebb családi házat, tömbházat és a legvirágosabb munkahelyet is.Szirbik Imre polgármester kiemelte, különleges az idei év, mert a gondozott porták, utcarészletek, közösségi terek egy komoly nemzetközi elismeréshez is segítették Szentest. A város legutóbb Kanadában, a Communities in bloom pályázaton kapott ezüst minősítést. A polgármester elmondta, sokak munkája van abban, hogy egy nem jegyzett, poros kis településből egy világ által elismert környezetgazdálkodó város lett, ezért köszönet illet mindenkit.Berezvai Csilla elmondta, sokan a kezdetek óta részt vesznek a környezetszépítő versenyen, de minden évben vannak újak is, akik először neveznek. Szentes főkertésze elismerte, az újonnan bevezetett erkély kategóriát egyelőre nem ismerték elegen, de jövőre is a kínálatban marad.A családi házas kategóriában Pap Imréné, a munkahelyi kategóriában a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon csapata, valamint a tömbházas kategóriában Balogh Sándorné végzett az első helyen, de a rengeteg támogatónak köszönhetően senki sem távozott üres kézzel.Övék a legszebb kert. Többek között nekik is köszönhető, hogy szép a szentesi városkép. Fotó: Majzik Attila