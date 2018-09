A szeretet mindent elfogad - együtt táncoltak és játszottak a fogyatékkal élők

A szeretet mindent elfogad címmel rendeztek találkozót a régió fogyatékkal élőinek, az otthonok ápoltjainak Szentesen. A cím nem csak üres lózung, valóban mindent áthatott a szeretet a fogyatékkal élők térségi találkozóján. A kulturális programokra zenés-táncos bemutatókkal készültek a fiatalok, akik csupa szívvel mutatták meg önmagukat, a bennük rejlő értékeket. Aki pedig éppen nem szerepelt, az szurkolt a többieknek, a produkciók végén együtt táncolt és énekelt a közönség a fellépőkkel.Az előadások mellett végigpróbálhatták a „szeretet kalandtúrát" és a kézzel festést, de pozitív üzeneteket rejtő képeslapokat is lehetett küldeni, a Rádió 451 pedig élő kívánságműsorral jelentkezett a helyszínről.Ügyességi, játékos feladatok is vártak a csapatokra, ezekben a szentesi vízilabdázó lányok és az önkormányzat képviselői segítettek, így nemcsak egy jól hangzó mondat maradt, hogy sokan vagyunk sokfélék, de ezt valóban át is lehetett érezni.A hódmezővásárhelyi ÉFOÉSZ Liliom Napközi Otthon már az indulás óta részese a találkozónak, idén sem hagyhatták ki a rendezvényt. – Szeretnénk megköszönni a szervezők kitartó munkáját. Minden évben részt veszünk mi is a találkozón, remélem jövőre is itt lehetünk. Nagyon jó szívvel járunk vissza, minden évben várjuk, főleg a fiatalok. Már januárban elkezdik kérdezni, hogy ugye megyünk ősszel Szentesre? – mondta el Gyürki Klára, az otthon munkatársa.A produkciók után a közönség szavazatai alapján a szentesi Munkás utcai Közösségi és Nappali Ellátás csapata kapta a Mosoly kupát, a fogyatékkal élőkért végzett munkásságáért pedig Márté Mihályt választották az Év arcának.A játékos versenyeken a Gesztenye Otthon szentesi csoportja lett az első a derekegyházi csoportjuk és a szentesi ÉDO előtt, de ezen a napon mindenki győztesként hagyta el a pályát.Puskásné Halál Ágnes a találkozó után elmondta, örül annak, hogy vannak évek óta visszatérő érdeklődők, sőt idén Újszentesről is érkeztek vendégek. – A játékról, buliról, barátságról szólt ez az egész nap, az számít, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a nagy munkában és szervezésben, és azoknak a külső támogatóknak is, akik segítettek egy ilyen szép napot szerezni a fogyatékkal élőknek – értékelt a szentesi gondozási központ vezetője.