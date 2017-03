Alakul Szentes új pihenőtava a volt szeméttelep helyén

A projekt a megye több területét érintette, a szentesi lerakó sorsáról többször írtunk . A helyről kitermelték a szemetet, egy tavat alakítottak ki, ez állítólag évtizedekkel ezelőtt is így volt, mielőtt hulladéklerakónak kezdték használni a területet.Az elképzelés az volt, hogy egy pihenőhely jön létre a Rákóczi utca végén. Ez a hírek szerint meg is lesz, legfeljebb lassabban, mint ahogy azt elképzelték. A haladás ütemét Kovács János képviselő is kifogásolta a soros ülésen. Azt mondta, naivan úgy gondolta, a rekultivációba belefér majd a parkosítás, illetve az, hogy a vizet élettel töltsék meg. Ezt már az önkormányzatnak kell fizetni. Idén többek között 5 millió forintból közvilágítást, ugyanennyiből játszóteret, félmillióból fitneszelemeket kap a bekerített rész. Jövőre újabb közel 10 milliót szeretnének rákölteni.Azt kérdezte Demeter Attila alpolgármester, hogy vettek-e a tóból, illetve a talajból mintát. – Nehogy később baj legyen az élőlényekkel vagy az épületekkel – magyarázta. Ez nem véletlenül vetődött fel. Korábban a környékbeliek jót akartak, halakat vittek a vízbe, de azok nem élték túl, mert nem találtak élelmet. A városellátó szakembere, Kiss Ferenc azt mondta, biológiai és kémiai összetevők szempontjából is bevizsgáltatják a vizet.