Dühösek a gazdák a mezőőri járulék miatt: az árpádhalmiak az iparűzési adót szeretnék látni

– A múlt héten értesültünk arról, hogy az árpádhalmi önkormányzat mezőőri járulékot követel tőlünk, nagymágocsiaktól. Ugyanis Árpádhalom területén is vannak földjeink. Ráadásul 3 évre visszamenőleg kellene fizetni, méghozzá nagyon magas összeget – mondta Tóth Ferenc gazdálkodó.Ő volt az egyik tagja annak a gazdacsoportnak, amely hétfőn a nagymágocsi polgármesterhez fordult segítségért. Kérték, járjon közbe az ügyükben.– Nekem fogalmam sem volt, hogy Árpádhalmon van mezőőrség. Mi nem rendeltünk ilyen szolgáltatást. Inkorrektnek tartjuk, hogy a fejünk fölött hozták létre, és nekünk kell fizetni. Kevesebb kár ér egy szezonban, mint amennyi mezőőri járulékot kell fizetni. Ha volt is terménylopás, az valószínűleg belefért egy csíkos szatyorba – háborgott a férfi.– Aki 3 éve bizonyítottan Árpádhalmon lakik, annak nem kell fizetni – vette át a szót Tóth Gábor, akinek Árpádhalomra 3 hektáros területe lóg át. – Velünk akarják megfizettetni az árpádhalmiak földjének őrzését is. Ez diszkriminatív. Egyébként ez nemcsak minket, nagymágocsiakat érint kellemetlenül, hanem az orosházi, gádorosi, nagyszénási, eperjesi, fábiánsebestyéni, szentesi gazdálkodókat is – tette hozzá.A gazdák megmutatták a levelet, amit kaptak. Az árpádhalmi képviselő-testület 2015 nyarán szavazta meg a mezőőrség felállítását. Akkor a hozzájárulást hektáronként 950 forintban állapították meg. Később a díj összegét aranykoronánként előbb 150, majd 190 forintra változtatták. Árpádhalmon a föld 40 aranykorona körüli. Így a gazdáknak 6-8000 forintot kell fizetniük hektáronként. A gazdák elmondták, először helyben kívánják a dolgot tisztázni. Ha nem lesz semmilyen kompromisszum Árpádhalommal, továbblépnek az agrárkamara, illetve a minisztérium felé.A gazdák a Délmagyarországnak adott interjú után találkoztak Szebellédi Endrével. Nagymágocs polgármestere felajánlotta, elősegíti, hogy a gazdák és az árpádhalmi képviselő-testület találkozzanak, illetve a kormányhivatal felé levelet ír, mert a gazdálkodók szeretnék tudni, törvényes-e a mezőőri hozzájárulás többszöri módosítása, magas összege.Az ügyben megkerestük Szarka Attilát, Árpádhalom polgármesterét is, aki elmondta, valójában azoknak nem kell fizetniük, akik legalább 3 éve Árpádhalmon laknak, és nem éri el az őstermelői jövedelmük a 600 ezer forintot. Szerinte nem ez a diszkrimináció, hanem az, hogy a mágocsiak 20 éve nem fizetik meg az Árpádhalomnak járó iparűzési adót. – Ha a bevétel nemcsak a székhelyén keletkezik, hanem más településen is, akkor az iparűzési adót meg kell osztani. De ezt nem teszik. Márpedig nekünk, egy 80 milliós költségvetéssel rendelkező kistelepülésnek nagy szükségünk lenne arra a bevételre. Tulajdonképpen emiatt változtattuk meg a mezőőri járulék mértékét – ismerte el a polgármester, aki körülbelül 10 milliós bevételre számít a mezőőri járulékból.– Ezzel nem azt mondom, hogy az érintettek esetleg megkerülik az iparűzési adót. A gazdák megfizetik a székhelyükön, például Nagymágocson a teljes összeget. Megkockáztatom, ez alapvetően a könyvelők hibája, nekik egyszerűbb így a munkájuk – vélekedett. Elmondta, az iparűzési adó már a módosításoknál került képbe. A gazdákat egyébként nem éri semmilyen kár. A befizetett iparűzési adót ugyanis levonhatják a mezőőri járulékukból. Ami marad, azt kell mezőőri járulékként kiegyenlíteni. Így a hektáronkénti végösszeg nem lesz több, mint 1000 forint. Hozzátette: a mezőőri díj törvényes. Már a rendeletalkotás előtt is kértek erről véleményt, ezért nem fognak változtatni rajta.