Egy évezred után ismét lesz temploma a falunak - Elhelyezték a derekegyházi templom alapkövét

Kiss-Rigó László (balról) és Szabó István helyezték az alapkőbe az időkapszulát.

Fotó: Vidovicsné Szabó Tünde

– A szürke beton, ahol most állunk, már a templomunk alapja – jelentette be Szabó István, Derekegyház polgármestere a templom alapkőletételi ünnepségén.Derekegyházon az ezres években épült utoljára két templom, amelyeket a tatárjárás körül földig romboltak. Azóta sem sikerült templomot építeni. 1952-es szignózással készültek legutóbb tervek. Az Iskola utcában épült volna meg a templom, de végül nem valósult meg. – A templom nemcsak egy épület lesz, hanem azt is jelképezi majd, hogy itt összetartozó, keresztényi hittel rendelkező emberek élnek – fogalmazott a polgármester.– Augusztus 20-a a legszentebb és legszebb ünnepeink közé tartozik. Az ünnepeken az emberek általában megajándékozzák egymást. A derekegyháziaknak a templom egy igazi ajándék, hiszen régóta vágynak már rá – mondta beszédében Farkas Sándor országgyűlési képviselő, agrárminiszter-helyettes.Az alapkövet Kiss Rigó László megyés püspök áldotta meg. – Mély, szimbolikus üzenete is van annak, hogy a templom alapkövét augusztus 20-án helyezzük el. Szent István érdemeként sokat emlegetjük, hogy a nemzet jövőjét, a magyar államot biztos alapokra helyezte. Akik ezer év óta építkeznek tovább ezeken az alapokon, azok gazdagítják a nemzetet. Itt, most, Derekegyházon is a Szent István-i alapokra építkezünk – mondta a püspök.Kiss Rigó László reméli, a templom nemcsak a katolikus hívőket szolgálja majd, hanem az egész települést.Az alapkő időkapszulájában a Derekegyházi Hírek legutóbbi számát és egy egyházi újságot helyeztek el. Belekerült a jelenléti ív is, amely az ünnepség résztvevőinek aláírását tartalmazza.