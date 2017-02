Farkas Sándor már azt sem nagyon tudja, mije van

Farkas: Még fizetést sem kapok a cégtől

Farkas Sándor.

– Én nem politizálok, még tévét sem nézek – hárítja el a politikusra vonatkozó kérdéseinket a fábiánsebestyéni Kinizsi 2000 Zrt. portáján dolgozó férfi, másról szívesen beszél. – Ők is, mi is fóliáztunk – negyven évvel ezelőtt. Farkas Sándor szomszédja volt Debreczeni János , a Kinizsi portása. Debreczeni villanyszerelőként dolgozott a zrt. elődjének számító szövetkezetben, ahol akkoriban Farkas agronómus volt, de már édesapja is az egykori téeszben volt alkalmazott.– Úri sofőr volt az édesapám – azt magyarázza a portás, hogy apja a szövetkezet hatalmasait furikázta. 1999-ben, a privatizáció után Farkasból vezérigazgató, Debreczeniből pedig részvényes és portás lett. – Egy évben egyszer a részvényeink után kapunk kukoricát, takarmányt. Azt feletetjük az állatokkal, azokat meg megesszük mi – magyarázta a férfi, hogyan laknak jól a cégből.Farkas Sándor 1975-ben került a fábiánsebestyéni szövetkezetbe, majd a privatizáció után, 2000-től a Kinizsi vezérigazgatója lett. Eközben politikai pályája is beindult, 1998 óta fideszes parlamenti képviselő, kisebb megszakításokkal a mezőgazdasági bizottságban dolgozik. 2016 januárja óta a Mezőhegyesi Ménesbirtok és Tangazdaság kormánybiztosa. Képviselőként, kormánybiztosként is kap jövedelmet. Farkas az elmúlt napokban azzal került a hírekbe, hogy öt év alatt másfél milliárd forinttal kevesebb jövedelmet vallott be.– Hétfőn Budapestre utazom frakcióülésre – közölte lapunkkal Farkas Sándor. – Ott majd eldől, hogy a támogatások kimaradt részét be kell-e írnom a vagyonnyilatkozatba – tette hozzá Farkas Sándor, aki nem gondolja, hogy vétett volna azzal, hogy a támogatások a vagyonnyilatkozat kitöltése időpontjáig utalt részét írta be az okmányba.

Az őstermelőket bezzeg ellenőrzik

Cégeit sem tartja számon

Az is Farkasé, ami papíron nem az övé?

– Ezek a mindenkinek a tevékenysége után járó támogatások, nem kivételezett juttatások. Ráadásul, fizetést se kapok a cégtől, nincs osztalék sem – tette hozzá a politikus. Farkas szerint a támogatások az agrárcégek működéséhez szükséges költségek. Arra a felvetésre, hogy mégis az ő vagyona gyarapodik a támogatások által, a képviselő úgy reagált, hogy ő maga már szinte alig tartózkodik a cégnél, mert a mezőhegyesi kormánybiztosi teendői kötik le minden idejét. – Ha kell, bepótolom a kimaradt összegeket, majd átnézzük a gazdasági igazgatómmal, hogy valóban mennyi támogatást kapott a cég – tette hozzá Farkas.– Őstermelők vagyunk, bennünket bezzeg ellenőriz a hatóság – nevet kajánul egy fábiánsebestyéni asszony, fóliák sorakoznak az udvar végében. – Ha most elmondom a véleményem, akkor változni fog valami? – néz kérdőn az asszony.– Mi itt lent vagyunk – mutatja a bokája magasságát a nő – ők meg ott fönt. Az kiderült, hogy a házaspárnak van földje, amit bérbe adnak Farkasék cégének. – Évente jön a papír, aztán hol ilyen, hol olyan név szerepel rajta – magyarázza a nő. – Nekünk mindegy, ki fizet – teszi hozzá az asszony. Farkas nyilatkozatából nem csak a támogatások egy része, de cégek is kimaradtak, amelyekben tulajdonrésze van.– Higgye el, meglepődtem, amikor a Szentesi Nagybani Piac Kft.-t kérték rajtam számon. Őstermelőként zöldségtermesztéssel foglalkoztam, hozzájárulást kellett fizetni 2-5000 forintot, hogy meg tudjon alakulni a kft – magyarázta Farkas az egyik, vagyonnyilatkozatából kimaradt céggel való kapcsolatát. Az Alföld Tej Kft.-ben tejtermelőként lett tulajdonos, a Kinizsi, a Fábiánsebestyéni Húsüzemből sem származik közvetlenül jövedelme a politikusnak, állítása szerint. Ez utóbbira egyébként még a helyi önkormányzat pályázott, de később eladták részesedésüket a Kinizsinek. Jelenleg a Kinizsi mellett a Koticki Major Kft. is tulajdonos a húsfeldolgozóban.Február 21-én Farkas Sándor vagyonnyilatkozatát kiegészítette, belekerült a korábban kifelejtett kormánybiztosi 998 ezer forintos jövedelme, és a szintén kifelejtett Fábiáni Lovas Kft.-ben is feltüntette 33 százalékos, a Szentesi Nagyban Piac Kft.-ben pedig 0,0014 százalékos részesedését.A Fábiánsebestyéni Húsüzem Kft. továbbra sem szerepel a nyilatkozatban, Farkas szerint ahhoz csak áttételesen van köze. 2015-ben még 37, tavaly már csak 10 százalékos részesedést tüntetett fel a képviselő a Kinizsi 2000 Zrt.-ben. Ez és egy másik kft a húsüzem tulajdonosa.– A Mucsihát az semmi, de a Koticki és a Horváth majorok azok működnek – vágja rá a portás, akivel a Kinizsi bejáratánál találkoztunk, amikor útbaigazítást kértünk azokhoz a cégekhez, amelyeket még 2014-ben jegyeztek be a Kinizsi székhelyén, s amelyekben az alapításkor Farkas felesége volt a tulajdonos. Meg is találtuk a majorokat, ahol a gazdaságokat a politikushoz tartozóként ismerik a környéken.– Papíron, feketén-fehéren semmi közöm ezekhez – válaszolta Farkas Sándor a cégekkel kapcsolatos kérdéseinkre. Ez igaz is, bár a cégadatbázisban mindegyik tulajdonosaként a Kinizsi 2000 Zrt.-hez köthető neveket találtunk, például egykori igazgató tanácsi tagokat, munkavállalókat.